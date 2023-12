Seconda: corsare Santa Susanna e Poggio Bustone, ok Piazza Tevere e Sporting Corvaro. Risultati e marcatori

RIETI - Un altro turno di Seconda categoria con risultati significativi, sia per le prime posizioni che per la lotta salvezza. Si conferma capolista del girone C il Montopoli che supera 1-0 l’Atletico Cantalice con l’ottava rete stagionale di Ippoliti. Risponde a distanza il Santa Susanna che espugna 2-0 il campo dell’Alto Lazio. Piazza Tevere cala il poker nella sfida interna contro Torri in Sabina (4-1). Non perde il passo lo Sporting Corvaro che batte 3-1 il Velinia: ancora in gol il capocannoniere Di Gaetano. Successo esterno per Borgorose: 0-6 sul campo della Gens Cantalupo. Tre punti pesanti per Poggio Bustone nella sfida del Gudini contro la Torpedo Rieti: i neroverdi fanno un importante salto in avanti in classifica lasciandosi alle spalle le ultime posizioni.

Nel girone D, non si è giocata la gara tra Comunale Civitellese e Forano, rinviata per lutto.

Risultati e marcatori (X giornata)

Girone C

Montopoli - Atletico Cantalice 1-0

Ippoliti

Alto Lazio – Santa Susanna 0-2

Ometto, Grifoni

Sporting Corvaro – Velinia 3-1

De Sanctis M., Di Gaetano, Bertoldi (SC), Graziani (V)

Torpedo Rieti – Poggio Bustone 0-3

autogol, Mostarda, Marioni

Piazza Tevere – Torri in Sabina 4-1

Oddi, Oddi, Polletti, Colasanti (P), Borriello (T)

Gens Cantalupo – Borgorose 0-6

XHerai, Giacco, Ottaviani, D’Agostini, Romani, Romani

Riposa: Monte San Giovanni

Girone D

Comunale Civitellese – Forano rinviata

Classifica Girone C

Montopoli 25

Santa Susanna 23

Piazza Tevere 20

Sporting Corvaro 19

Borgorose 17

Atletico Cantalice 15

Alto Lazio 14

Poggio Bustone 11

Monte San Giovanni 11

Torri in Sabina 10

Torpedo Rieti 4

Velinia 0

Gens Cantalupo 0

*Santa Susanna, Piazza Tevere e Alto Lazio con una gara in più