Seconda: Santa Susanna batte Piazza Tevere e resta in scia al Montopoli, Corvaro vince il derby. Risultati e marcatori

RIETI - Archiviato un altro fine settimana importante in Seconda categoria. La nona giornata ha mischiato ancora una volta le carte in tavola nel girone C, soprattutto nelle prime posizioni in classifica. Bene la capolista Montopoli che espugna il Luchetti di Torri in Sabina (2-3). Santa Susanna fa suo lo scontro diretto contro Piazza Tevere (2-0) e si lancia al secondo posto in solitaria. Il derby tra Borgorose e Sporting Corvaro è vinto nettamente dagli ospiti (1-4) che salgono al quarto posto in classifica, superando proprio Borgorose. Vittoria di misura importante per Monte San Giovanni contro Alto Lazio (1-0). Quarto risultato utile consecutivo per l’Atletico Cantalice, vittorioso nella gara interna contro la Torpedo Rieti (2-0). Torna alla vittoria anche Poggio Bustone con un netto 5-0 ai danni del fanalino di coda Cantalupo.

Forano si rialza nel girone D con il successo per 3-1 ai danni del Tor Sapienza: i rossoblu sono ora a 16 punti, a meno 6 dalla vetta e a meno 1 dal secondo posto (ma con una gara in meno rispetto).

Risultati e marcatori (IX giornata)

Girone C

Santa Susanna – Piazza Tevere 2-0

Ometto, Serva

Montopoli – Torri in Sabina

Ippoliti, Capasso, Turchetti (M), Recchia, Volpi (T)

Monte San Giovanni – Alto Lazio 1-0

Fenici

Atletico Cantalice – Torpedo Rieti 2-0

Beccarini, Gregori

Borgorose – Sporting Corvaro 1-4

Di Gaetano, Di Gaetano, Bertoldi, Leonardi L. (SC), Ottaviani (B)

Poggio Bustone – Gens Cantalupo 5-0

Santoprete, Santoprete, Agostini, Agostini, Agostini

Riposa: Velinia

Girone D

Forano – Tor Sapienza 3-1

Turchi, Bontempi, Bontempi (F), De Angelis (T)

Classifica girone C

Montopoli 22

Santa Susanna 20

Piazza Tevere 17

Sporting Corvaro 16

Atletico Cantalice 15

Borgorose 14

Alto Lazio 14

Monte San Giovanni 11

Torri in Sabina 10

Poggio Bustone 8

Torpedo Rieti 4

Velinia 0

Gens Cantalupo 0

*Santa Susanna, Piazza Tevere, Monte San Giovanni e Alto Lazio con una gara in più