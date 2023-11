Seconda: Montopoli batte Piazza Tevere e vola in vetta, Santa Susanna aggancia il secondo posto. Risultati e marcatori

RIETI - Si è concluso un importante turno di campionato in Seconda categoria. Il match di copertina dell’ottava giornata del girone C era senza dubbio lo scontro al vertice tra Piazza Tevere e Montopoli, vinto dagli ospiti per 1-0 nei minuti finali: con questo successo Montopoli mette la freccia e supera proprio i reatini portandosi con 19 punti (e una gara in meno) al comando del girone C. Vittoria importante anche per il Santa Susanna che a Rivodutri supera per 3-1 il Monte San Giovanni e aggancia al secondo posto Piazza Tevere con 17 punti. Alto Lazio conferma l’ottimo rendimento casalingo e batte 5-1 il Velinia. Altro successo interno per lo Sporting Corvaro che al De Amicis vince 4-1 contro Poggio Bustone. Torna alla vittoria l’Atletico Cantalice nella trasferta contro la Gens Cantalupo (3-0), mentre centra il secondo successo consecutivo il Torri in Sabina che batte 2-1 la Torpedo Rieti al Gudini.

Nel girone D altro scivolone interno per Forano. I sabini devono arrendersi contro il Castel Giubileo (1-4) e scalano al quarto posto in classifica con 13 punti.

Risultati e marcatori (VIII giornata)

Girone C

Piazza Tevere – Montopoli 0-1

Popescu

Alto Lazio – Velinia 5-1

Pirozzi, Pirozzi, Pirozzi, Bucci, Bucci (A), Tosoni (V)

Santa Susanna – Monte San Giovanni 3-1

Quartana, Grifoni, D’Ambrosio (S), Fenici (M)

Sporting Corvaro – Poggio Bustone 4-1

Maceroni, Massimi, Di Gaetano, Di Gaetano (S), Diassy (P)

Torpedo Rieti – Torri in Sabina 1-2

Francia (TR), Mazzoli, Simoncelli (TS)

Gens Cantalupo – Atletico Cantalice 0-3

Beccarini A., Eleuteri, Beccarini L.

Riposa: Borgorose

Girone D

Forano – Castel Giubileo 1-4

Stanga

Classifica girone C

Montopoli 19

Piazza Tevere 17

Santa Susanna 17

Borgorose 14

Alto Lazio 14

Sporting Corvaro 13

Atletico Cantalice 12

Torri in Sabina 10

Monte San Giovanni 8

Poggio Bustone 5

Torpedo Rieti 4

Gens Cantalupo 0

Velinia 0

*Piazza Tevere, Santa Susanna, Alto Lazio, Monte San Giovanni e Velinia con una gara in più