Seconda: la capolista Piazza Tevere rallenta, si avvicinano Montopoli, Borgorose e Santa Susanna. Risultati e marcatori

RIETI - Al termine della settima giornata, il girone C di Seconda categoria presenta un’accesa lotta per le prime posizioni con diverse squadre che in questo turno hanno approfittato del pareggio della capolista Piazza Tevere contro il Monte San Giovanni (1-1). Montopoli con un poker rifilato alla Torpedo Rieti (4-0) si è portata a meno uno dalla vetta. Successi importanti anche per Santa Susanna (2-0 fuori casa contro Velinia) e Borgorose (2-0 nello scontro diretto con Alto Lazio) che si portano al terzo posto con 14 punti, a meno tre da Piazza Tevere. 1-1 tra Atletico Cantalice e Sporting Corvaro. Vittoria per Torri in Sabina nel derby sabino contro la Gens Cantalupo (2-0).

Nel girone D, pareggio esterno per Forano che non va oltre lo 0-0 contro Tevere Roma: i sabini si trovano al terzo posto, a meno 3 dal primo posto ma sempre con una gara in meno.

Risultati e marcatori (VII giornata)

Girone C

Montopoli – Torpedo Rieti 4-0

Ippoliti, Ippoliti, Salustri, Gulino

Monte San Giovanni – Piazza Tevere 1-1

Bianchetti (M), Carmesini (P)

Torri in Sabina – Gens Cantalupo 2-0

Latini, Volpi

Atletico Cantalice – Sporting Corvaro 1-1

Maceroni (SC), Cerveli (AC)

Borgorose – Alto Lazio 2-0

Mita, Ottaviani

Velinia – Santa Susanna 0-2

Ometto, Lodovici

Riposa: Poggio Bustone

Girone D

Tevere Roma – Forano 0-0

Classifica Girone C

Piazza Tevere 17

Montopoli 16

Santa Susanna 14

Borgorose 14

Alto Lazio 11

Sporting Corvaro 10

Atletico Cantalice 9

Monte San Giovanni 8

Torri in Sabina 7

Poggio Bustone 5

Torpedo Rieti 4

Gens Cantalupo 0

Velinia 0

*Piazza Tevere, Santa Susanna, Borgorose, Alto Lazio, Monte San Giovanni e Velinia con una gara in più