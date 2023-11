Seconda: piazza Tevere vince il derby e resta in vetta, Montopoli fa cinquina e insegue. Risultati e marcatori

RIETI - Si è concluso il sesto turno del campionato di Seconda categoria tra vittorie larghe e prime volte. La capolista Piazza Tevere ha battuto in rimonta 2-1 la Torpedo nel derby tutto reatino del Gudini. Segue a ruota Montopoli, che batte 5-0 in trasferta la Gens Cantalupo. Restano a braccetto Santa Susanna e Borgorose che al Micheli non si fanno del male (1-1). Aggancio al terzo posto per Alto Lazio: la matricola Poggio Bustone perde 3-0 sul campo della squadra di mister Bucci. Vittoria larga anche per lo Sporting Corvaro contro Torri in Sabina (4-0). Primo sorriso per Monte San Giovanni che batte 1-0 il Velinia.

Nel girone D, prima sconfitta stagionale per Forano che cade in casa 3-0 contro il Sempione Calcio: i foranesi (12 punti) vengono scavalcati in classifica proprio dal Sempione (13 punti) ma hanno una partita in meno rispetto ai romani.

Risultati e marcatori (VI giornata)

Girone C

Alto Lazio – Poggio Bustone 3-0

Pirozzi, Pignoli, autorete

Santa Susanna – Borgorose 1-1

Romani (B), Antonacci (S)

Monte San Giovanni – Velinia 1-0

Fenici

Sporting Corvaro – Torri in Sabina 4-0

Bertoldi, Di Gaetano, Franchi, Massimi

Gens Cantalupo – Montopoli 0-5

D’Ascenzi, D’Ascenzi, Ippoliti, Capasso, Abatelli

Piazza Tevere – Torpedo Rieti 2-1

Micarelli (T), Aloisi, Oddi (P)

Riposa: Atletico Cantalice

Girone D

Forano – Sempione Calcio 0-3

Classifica girone C

Piazza Tevere 16

Montopoli 13

Santa Susanna 11

Alto Lazio 11

Borgorose 11

Sporting Corvaro 9

Atletico Cantalice 8

Monte San Giovanni 7

Poggio Bustone 5

Torpedo Rieti 4

Torri in Sabina 4

Gens Cantalupo 0

Velinia 0

*Montopoli, Corvaro, Cantalice, Torpedo, Torri e Cantalupo con una gara in meno