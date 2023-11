Seconda: Forano e Piazza Tevere non perdono colpi, bene Torpedo, Montopoli, Borgorose. Risultati e marcatori

RIETI - Terminato il quinto turno del campionato di Seconda categoria. Non sono mancate le sorprese nel girone C delle reatine, che vede adesso al comando in solitaria il Piazza Tevere di mister Mastroiaco: i reatini hanno sbancato ieri il campo del Velinia per 2-1 salendo a quota 13 punti in classifica. Vittoria importante anche per Montopoli che supera 2-0 lo Sporting Corvaro e si porta al secondo posto con una gara in meno. Continua a stupire la neopromossa Borgorose: la squadra di mister Ciaprini ha battuto 3-2 il Monte San Giovanni condannando gli ospiti al primo ko stagionale. Stop per il Santa Susanna nel derby contro Poggio Bustone (2-2). Finisce 1-1 il match tra Atletico Cantalice e Alto Lazio. Pioggia di gol invece al Gudini nella sfida tra la Torpedo Rieti e la Gens Cantalupo con i padroni di casa che ottengono con un perentorio 7-1 la prima vittoria in campionato.

Nel girone D viaggia a vele spiegate il Forano di mister Munzi che espugna il campo del Fellas United per 3-1: i foranesi sono in testa al girone con 12 punti e una gara in meno rispetto alle inseguitrici.

Risultati e marcatori (V giornata)

Girone C

Torpedo Rieti – Gens Cantalupo 7-1

Vassallo, Francia, Ciccarelli, Ciccarelli, Micarelli, Micarelli, Vieriu (T), Corinaldesi F. (GC)

Montopoli – Sporting Corvaro 2-0

D’Ascenzi, Ippoliti

Atletico Cantalice – Alto Lazio 1-1

Bulzoni (AL), Provaroni (AC)

Borgorose – Monte San Giovanni 3-2

D’Agostini, Calvanico, Romani (B), Patacchiola, Patacchiola (M)

Poggio Bustone – Santa Susanna 2-2

Ometto, Antonacci (S), Santoprete C., Balet Ange (P)

Velinia – Piazza Tevere 1-2

Sulpizi (V), Barbante, Polletti (P)

Riposa: Torri in Sabina

Girone D

Fellas United – Forano 1-3

Turchi, Turchi, Giuliani

Classifica Girone C

Piazza Tevere 13

Montopoli 10

Santa Susanna 10

Borgorose 10

Atletico Cantalice 8

Alto Lazio 8

Sporting Corvaro 6

Poggio Bustone 5

Torri in Sabina 4

Torpedo Rieti 4

Monte San Giovanni 4

Gens Cantalupo 0

Velinia 0

*Montopoli, Corvaro, Torri, Torpedo e Cantalupo con una gara in meno