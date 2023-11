Seconda: Forano e Piazza Tevere in vetta, vincono Alto Lazio, Borgorose, Corvaro e Santa Susanna. Risultati e marcatori

RIETI - Pioggia di gol nel turno infrasettimanale valido per la quarta giornata del campionato di Seconda categoria. Piazza Tevere esagerata: contro la Gens Cantalupo finisce 11-0. Vittoria larga anche per lo Sporting Corvaro che supera 5-0 la Torpedo Rieti. Successo in rimonta importante per Santa Susanna che all’ultimo respiro batte 3-2 l’Atletico Cantalice. Vittoria in extremis anche per Alto Lazio che torna a vincere contro il Torri in Sabina (1-0). Continua l’ottimo momento del Borgorose che espugna il Vailati di Antrodoco battendo 3-1 i padroni di casa del Velinia. Finisce in pareggio il bel match tra Monte San Giovanni e la matricola Poggio Bustone. Nel girone D altra convincente prova del Forano che resta a punteggio pieno e batte 3-2 il Flaminio Real, confermandosi in vetta al campionato nonostante una gara in meno.

Risultati, marcatori e commenti (IV giornata)

Girone C

Piazza Tevere – Gens Cantalupo 11-0

Behdjeti, Behdjeti, Behdjeti, Behdjeti, Gerbino, Polletti, Carnassale, Labonia, Labonia, Labonia

Pioggia di gol al Gudini dove i padroni di casa di Piazza Tevere rifilano un 11-0 alla Gens Cantalupo. Gara già chiusa nel primo tempo e mai in discussione con i reatini che riescono senza alcun problema ad arrivare nell’area ospite. Quattro le reti di Behdjeti, tre di Labonia. Piazza Tevere resta in testa alla classifica con 10 punti in quattro giornate. Cantalupo ancora a secco.

Emiliano Mastroiaco, allenatore Piazza Tevere: «Partita approcciata bene da subito. La squadra ha condotto bene la gara contro un avversario inevitabilmente condizionato dalle assenze».

Sportin Corvaro – Torpedo Rieti 5-0

Leonardi L., Leonardi L., Di Gaetano, Di Gaetano, Di Gaetano

Secondo largo successo consecutivo per lo Sporting Corvaro che dopo la vittoria per 7-0 sul campo della Gens Cantalupo, batte al De Amicis 5-0 la Torpedo. Tripletta di uno scatenato Di Gaetano e doppietta di Luca Leonardi per arrotondare il risultato finale. Corvaro sale così a 6 punti. La Torpedo proverà a rifarsi sabato nella sfida contro Cantalupo.

Luca Franchi, capitano Sporting Corvaro: «Siamo riusciti ad approcciare la partita con la giusta attenzione e concentrazione. Era importante dare continuità al risultato di domenica, cercheremo di concludere la settimana nel migliore dei modi. Vorrei fare i complimenti ai nostri Giovani e Giuseppe Innocenzi e Enrico Franchi per l’approccio che hanno avuto in queste partite».

Stefano Botta, dirigente Torpedo Rieti: «Partita complicata affrontata con tante assenze contro una squadra tosta e combattiva. L'espulsione di un nostro giocatore ha ulteriormente complicato la situazione. Testa a sabato, avremo una partita importantissima per la nostra salvezza».

Alto Lazio – Torri in Sabina 1-0

Pica

Vittoria in extremis dell'Alto Lazio che ad Amatrice ritrova il successo contro il Torri in Sabina. Decisiva la rete nel finale di Pica che vale i tre punti. Per Torri secondo ko consecutivo e tanto rammarico. Alto Lazio sale a quota 7 punti.

Romeo Bucci, allenatore Alto Lazio: «Buona prestazione dei ragazzi contro una squadra tosta e ben messa in campo come Torri. Abbiamo creato tante palle gol senza però centrare lo specchio della porta. Bravi a mantenere alta la concentrazione fino alla fine della gara, decisa dal gol di Pica, difensore impiegato come centravanti nei minuti finali. Un passo in avanti rispetto alle ultime due prestazioni, la strada è quella giusta, è una salita molto ripida quindi bisogna pedalare tutti insieme. Possiamo ancora migliorare e alla lunga venire fuori in questo campionato». Fabrizio Del Bianco, presidente Torri in Sabina: «Un buon primo tempo, equilibrato con entrambe le squadre protagoniste. La ripresa è stata inevitabilmente condizionata dall’espulsione del nostro Iacobelli per doppia ammonizione. Ci siamo ovviamente abbassati, il pareggio era cosa fatta, poi il loro gol nel finale è stato purtroppo decisivo».



Monte San Giovanni – Poggio Bustone 1-1

Santoprete (P), Patacchiola (M)

Maurizio Rubimarca, vicepresidente Poggio Bustone: «Grande prestazione della squadra, abbiamo giocato molto alti e aggressivi.

Siamo andati in vantaggio con un gran gol di Cristiano Santoprete. Episodio sfortunato con uno scontro tra due nostri giocatori con David Rianni che è dovuto ricorrere all’autoambulanza per un infortunio sotto l’occhio, a lui vanno i nostri auguri di pronta guarigione. Recriminiamo poi sull’episodio del loro rigore, fischiato in seguito ad un vantaggio concesso per fallo fuori area, una decisione che non comprendiamo, con tutto il rispetto dell’arbitro. Penso che avremmo meritato la vittoria, dopo una bella gara ben giocata da entrambe le squadre che poi hanno onorato la giornata con un bel terzo tempo tutti insieme».

Santa Susanna – Atletico Cantalice 3-2

Caperna, Provaroni (AC), Antonacci, Antonacci, Lodovici (S)

Vittoria importantissima in rimonta per il Santa Susanna di mister Pompili che supera al Micheli di Rivodutri l'Atletico Cantalice. Passano due volte gli ospiti su un campo fortemente condizionato dal maltempo, ma poi il Santa Susanna reagisce e con Lodovici e Antonacci nel finale ribalta completamente la gara e porta a casa tre punti in uno scontro diretto importantissimo.

Roberto Pompili, allenatore Santa Susanna: «Sono contento per i ragazzi che questa vittoria l’hanno fortemente voluta anche quando sembrava una chimera. Una vittoria che, per le condizioni del campo e per il valore dell' avversario vale tanto tanto, al di là dei 3 punti».

Riccardo Di Battista, dirigente Atletico Cantalcie: «Siamo andati in un campo difficile e pesante un po’ rimaneggiati. Nonostante tutto abbiamo fatto un ottima gara passando due volte in vantaggio con due bei gol. Peccato essere stati raggiunti e poi beffati nel finale proprio all' ultimo minuto di recupero. Speriamo di recuperare gli infortunati per poter affrontare al meglio la sfida di domenica in casa».

Velinia – Borgorose 1-3

D’Agostini, D’Agostini, Romani (B), Graziani (V)

Altra ottima prestazione della neopromossa Borgorose che batte a domicilio il Velinia per 3-1. Fantastica doppietta di D’Agostini e rete della sicurezza firmata da Romani prima dell’intervallo. Borgorose sale così a 7 punti, ancora fermo il Velinia.

Mauro Lucarelli, allenatore Velinia: «La partita come al solito è stata determinata da episodi sporadici. Loro sono andati in vantaggio siamo stati bravi a pareggiare poi due disattenzioni hanno portato loro sul 3 a 1. Il secondo tempo ci abbiamo creduto creando numerose occasioni ma non sfruttate al meglio. Ho visto comunque dei passi in avanti rispetto alle scorse partite».

Andrea Polidoro, capitano Borgorose: «È stata per noi una partita difficile perché cercavamo la vittoria. Sì è svolto tutto nel primo tempo dove siamo andati in vantaggio a circa 20 minuti dall’inizio con un gran goal di D’agostini anche se dopo pochi minuti i padroni di casa hanno rimesso le cose a posto pareggiando. Al 30' il secondo goal di D’agostini ci ha riportati in vantaggio e poco prima della fine dei primi 45 minuti è stato Romani a chiudere la partita con un gol su punizione. Nel secondo tempo il Velinia ha attaccato tanto ma senza particolari occasioni. La partita si chiude con l’espulsione di un difensore di casa che atterra Morelli nella trequarti di casa con un fallo da ultimo uomo. Siamo soddisfatti e già con la testa alla prossima gara di domenica contro Monte San Giovanni».

Riposa: Montopoli

Girone D

Forano – Flaminio 3-2

Giuliani, Migliorati, Turchi

Classifica Girone C

Piazza Tevere 10

Santa Susanna 9

Montopoli 7

Atletico Cantalice 7

Borgorose 7

Alto Lazio 7

Sporting Corvaro 6

Torri in Sabina 4

Monte San Giovanni 4

Poggio Bustone 4

Torpedo Rieti 1

Gens Cantalupo 0

Velinia 0