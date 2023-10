Seconda: turno positivo per Montopoli, Poggio Bustone, Santa Susanna e Sporting Corvaro. Risultati, marcatori e commenti

RIETI - Si chiude il terzo turno del girone C di Seconda categoria. Stop per le due squadre in vetta alla classifica, Atletico Cantalice e Piazza Tevere, che pareggiano rispettivamente contro Monte San Giovanni (2-2) e Borgorose (1-1). Ne approfitta Montopoli che con la vittoria per 3-1 su Alto Lazio le raggiunge a quota 7 punti. Torna alla vittoria il Santa Susanna che batte a domicilio il Torri in Sabina (2-3) condannando la squadra di mister Pastorelli al primo ko stagionale. Goleada del Corvaro al Tempesta di Cantalupo: Gens sconfitta 0-7. Prima vittoria in campionato per la matricola Poggio Bustone che con un’ottima prestazione batte il Velinia per 1-0. Le squadre torneranno in campo il primo novembre per il turno infrasettimanale.

Risultati, marcatori e commenti (III giornata)

Montopoli – Alto Lazio 3-1

D’Ascenzi, D’Ascenzi, Del Bufalo (M), Vitale (A)

Tre punti importantissimi per il Montopoli di mister Cimei che batte 3-1 Alto Lazio. Buon inizio gara degli ospiti che dal 40’ devono fare a meno di Corgentile (fallo da rosso diretto). Un minuto più tardi Montopoli va a segno con D’Ascenzi e gli ospiti non riescono a reagire. Ad inizio ripresa arriva la seconda rete di D’Ascenzi e il colpo di testa di Del Bufalo che portano Montopoli sul 3-0. Inutile il rigore di Vitale.

Omar Cimei, allenatore Montopoli: «Tre punti pesantissimi. Loro sono un’ottima squadra e questo lo hanno dimostrato creandoci qualche difficoltà all’inizio, poi dopo l’1-0 è cambiata la gara. Siamo cresciuti nella ripresa e abbiamo concluso bene la gara anche fisicamente. Contro una squadra con le loro caratteristiche dovevamo innescare bene le nostre punte veloci e quando ci siamo riusciti abbiamo creato ottime azioni. Ci manca ancora qualcosa dal punto di vista del gioco, possiamo e dobbiamo ancora migliorare»

Romeo Bucci, allenatore Alto Lazio: «Avevamo cominciato bene, creando subito diverse occasioni. Ci è mancata ancora una volta un po’ di cattiveria sotto porta e poi sul finale di primo tempo l’espulsione e il gol hanno cambiato inevitabilmente la gara. È un peccato, in 11 contro 11 sono convinto che sarebbe finita diversamente ma questo è il calcio, ci sono gli episodi e abbiamo solo che da imparare da queste esperienze. Giocare su questo campo è sempre difficile, loro sono veramente una buona squadra. Dobbiamo pensare a migliorare e ad imparare dai nostri errori»

Gens Cantalupo – Sporting Corvaro 0-7

Bertoldi P., Bertoldi P., Di Gaetano, Di Gaetano, Bertoldi M., Leonardi C., Leonardi L.

Gara senza storia quella del Tempesta di Cantalupo dove i padroni di casa della Gens devono arrendersi contro lo Sporting Corvaro. La formazione ospite conquista la prima vittoria stagionale con un netto 7-0. Decisivo l’episodio del vantaggio siglato da Paolo Bertoldi che coincide con l’infortunio del portiere dei padroni di casa Cipriano costretto al cambio. Senza un portiere di ruolo, Cantalupo prende l’imbarcata senza riuscire a reagire e il primo tempo si chiude sul 6-0. La rete di Leonardi ad inizio ripresa chiude le marcature.

Walter Bianchi, presidente Gens Cantalupo: «Siamo ancora un po’ in ritardo di condizione avendo cominciato tardi la preparazione. Puntiamo quest’anno a mantenere unito il gruppo con l’identità ben precisa divertendoci e raggiungendo il prima possibile una salvezza tranquilla. I nostri sono tutti ragazzi che si sacrificano e danno tutto. La partita di oggi purtroppo è andata così, dopo l’episodio dell’1-0 invece di compattarci ci siamo disuniti. Pensiamo alle prossime gare che saranno difficili, proveremo a raccogliere punti importanti per il nostro obiettivo»

Luca Franchi, capitano Sporting Corvaro: «Vittoria che ci serviva per reagire al meglio dopo la brutta sconfitta dell’esordio. Gara subito in discesa dopo l’1-0, siamo stati bravi a mantenere la squadra corta e ad aver chiuso subito il risultato nel primo tempo. Settimana prossima avremo due partite importantissime. Puntiamo a dare continuità alla vittoria di oggi»

Torri in Sabina – Santa Susanna 2-3

Pessi, Susca (T), Bianchetti, Ometto, Antonacci (S)

Torna al successo il Santa Susanna che sbanca il Luchetti di Torri in Sabina 2-3 condannando i gialloblu al primo ko stagionale. Bianchetti apre le marcature nel primo tempo prima del gol dell’eterno Fabrizio Ometto. Torri accorcia nella ripresa con Pessi ma concede a causa di una disattenzione difensiva la rete dell’1-3 di Antonacci. Susca accorcia nel finale ma non basta, la squadra di mister Pompili porta a casa i tre punti.

Luca Zappaterreno, tecnico-giocatore Torri in Sabina: «Una gara dai due volti con un primo tempo per noi poco convincente ma con una ripresa in cui abbiamo avuto il controllo della gara contro una squadra quotata e di sicuro valore tecnico.

Siamo stati bravi a tenere vivo l’incontro anche dopo i gol subiti in modo inusuale ed il rammarico maggiore scaturisce per aver subìto una sconfitta evitabile. Purtroppo chi sbaglia paga ed oggi per noi così è stato»

Roberto Pompili, tecnico Santa Susanna: «Vittoria importante con cui ripartire nel modo migliore dopo la battuta d’arresto della scorsa settimana e ottenuta oggi su un campo difficile dove ci siamo ricompattati in maniera adeguata, sicuramente soddisfatti per i tre punti conquistati».

Atletico Cantalice – Monte San Giovanni 2-2

Eluteri, Addante (AC), autorete, Garcia (M)

Termina 2-2 la sfida tra la capolista Atletico Cantalice e il Monte San Giovanni di mister Bianchetti. Vantaggio dei padroni di casa con il rigore, contestato dagli ospiti, trasformato da Eluteri. Ospiti che raggiungono il pareggio prima dell’intervallo con Garcia ma nella ripresa partono ancora bene i cantaliciani che vanno in gol con Addante. Il pareggio definitivo condanna la capolista Atletico Cantalice con l’autorete sfortunata per il 2-2.

Riccardo Di Battista, dirigente Atletico Cantalice: «Bella partita contro una squadra maschia e difficile da affrontare. Siamo partiti bene il primo tempo creando molto. Abbiamo colpito un palo e in più occasioni è stato determinante il portiere avversario. Poco dopo siamo passati in vantaggio con un calcio di rigore. Abbiamo subito gol sulla prima disattenzione difensiva. Partiti bene anche il secondo tempo,siamo tornati subito in vantaggio su un' azione ben sviluppata sulla destra. Peccato per il pareggio, che è arrivato con un nostro autogol. Siamo comunque soddisfatti della prestazione dei ragazzi».

Fabio Bianchetti, allenatore Monte San Giovanni: «Partita iniziata subito in salita per noi, con dopo pochi minuti un rigore concesso per un fallo fuori area. Abbiamo raggiunto il pareggio con Garcia verso la fine del primo tempo. Purtroppo dopo 5 minuti del secondo tempo su una nostra distrazione abbiamo preso il gol del 2 a 1. Da lì in poi abbiamo fatto noi la partita raggiungendo il pareggio grazie a un autogol, poi colpito un palo con Patacchiola e sciupato due o tre occasioni per chiudere la gara. Comunque la sfortuna ci perseguita con gli infortuni, mi auguro di poter recuperare quanto prima i ragazzi non disponibili».

Borgorose – Piazza Tevere 1-1

Di Giuseppe (B), Colasanti (P)

Pareggio interno per la neopromossa Borgorose contro la capolista Piazza Tevere. La squadra di mister Cipriani passa in vantaggio con la rete di Di Giuseppe, alla seconda marcatura stagionale. Risponde Colasanti di testa per il pareggio.

Poggio Bustone – Velinia 1-0

Mostarda S.

Prima gioia stagionale per la matricola Poggio Bustone che batte al Micheli di Rivodutri il Velinia. Decide la rete del primo tempo di Simone Mostarda che va in rete dopo un bello scambio con Marioni a partire dal centrocampo. Nella ripresa i padroni di casa controllano bene le offensive degli ospiti, creano altre occasioni e portano a casa i primi tre punti della stagione, lasciando il Velinia a secco.

Maurizio Rubimarca, vicepresidente Poggio Bustone: «Partita corretta tra due squadre che avevano bisogno di una vittoria. Non abbiamo mai rischiato, conducendo una gara sempre in crescita, così come avevamo fatto anche a Borgorose, ma questa volta è arrivata la vittoria. Dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio, nella ripresa abbiamo condotto bene la gara, avremmo potuto sfruttare anche altre occasioni ma il loro portiere ce lo ha impedito. Ci tengo a sottolineare la grande prestazione del nostro centrocampista Buzzi, uno dei migliori in campo. Faccio infine i miei complimenti e un in bocca al lupo al Velinia per il prosieguo del campionato».

Mauro Lucarelli, allenatore Velinia: «Partita decisa dal solito episodio sfortunato causato da una nostra distrazione, abbiamo provato il secondo tempo a rimettere in piedi la partita ma con poca convinzione e poca cattiveria agonistica, cosa su cui bisognerà lavorare ».

Riposa: Torpedo Rieti

Classifica

Montopoli 7

Piazza Tevere 7

Atletico Cantalice 7

Santa Susanna 6

Torri in Sabina 4

Alto Lazio 4

Borgorose 4

Sporting Corvaro 3

Monte San Giovanni 3

Poggio Bustone 3

Torpedo Rieti 1

Gens Cantalupo 0

Velinia 0

Cantalupo, Corvaro e Torpedo con una gara in meno