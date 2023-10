Seconda: poker Piazza Tevere, tris Atletico Cantalice, Montopoli corsara, Borgorose ok. Risultati e marcatori

RIETI - Il weekend della Seconda categoria si è appena concluso. Nel girone C delle reatine successi importanti per Atletico Cantalice e Piazza Tevere che vincono bene rispettivamente con Velinia (0-3) e Sporting Corvaro (4-0) e salgono a braccetto in testa alla classifica con due successi su altrettante gare. Vittoria esterna importante per Montopoli (in foto) che espugna il Micheli di Rivodutri battendo 0-2 il Santa Susanna dopo una gara equilibrata e combattuta. Primo successo anche per Borgorose che grazie al match winner di Di Giuseppe fa suo il duello contro Poggio Bustone. Pari a reti bianche ad Amatrice tra Alto Lazio e Torpedo e al Laureti tra Monte San Giovanni e Torri in Sabina.

Nel girone D bel successo per Forano che con il 2-0 contro il Faleria si conferma in vetta al proprio gruppo a punteggio pieno, appena prima del proprio turno di riposo.

Risultati e marcatori (II giornata)

Girone C

Alto Lazio – Torpedo Rieti 0-0

Monte San Giovanni – Torri in Sabina 0-0

Santa Susanna – Montopoli 0-2

Ippoliti, Mangiante

Piazza Tevere – Sporting Corvaro 4-0

Miniucchi, Carnassale, Oddi, Oddi

Borgorose – Poggio Bustone 1-0

Di Giuseppe

Velinia – Atletico Cantalice 0-3

Addante, Beccarini M., Beccarini A.

Riposa: Gens Cantalupo

Girone D

Forano – Faleria 2-0

Murati, Giuliani

Classifica Girone C

Piazza Tevere 6

Atletico Cantalice 6

Montopoli 4

Torri in Sabina 4

Alto Lazio 4

Santa Susanna 3

Borgorose 3

Monte San Giovanni 2

Torpedo Rieti 1

Gens Cantalupo 0

Sporting Corvaro 0

Poggio Bustone 0

Velinia 0

Cantalupo e Corvaro con una partita in meno