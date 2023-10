Seconda: cinquina Forano, poker Santa Susanna e tris Alto Lazio e Atletico Cantalice. Risultati e marcatori

RIETI - Si è concluso il primo weekend del campionato di Seconda categoria. Sei le gare del girone C andate in scena, a partire dall’anticipo tra Montopoli e Monte San Giovanni terminato 1-1 con il pareggio in extremis degli ospiti che ha aperto le danze per la nuova stagione. Netto successo del Santa Susanna che batte a domicilio 1-4 la Torpedo Rieti grazie alla doppietta di Marchioni e al solito gol di Ometto. Bel successo esterno di Alto Lazio sul campo della Gens Cantalupo (2-3). Parte bene anche Torri che al Luchetti supera 2-0 il Velinia. Esordio convincente anche per l’Atletico Cantalice che batte la neopromossa Borgorose 3-1. Esordio amaro per Poggio Bustone che cade 0-2 contro Piazza Tevere.

Nel girone D, Forano parte con il piede giusto in trasferta contro il Bravetta: un netto 1-5 dove spiccano la doppietta di Turchi e le reti dei nuovi arrivati Trippetta e Giuliani.

Risultati e marcatori (I giornata)

Girone C

Montopoli – Monte San Giovanni 1-1

Ippoliti (MP), Felicioni (MSG)

Torpedo Rieti – Santa Susanna 1-4

Vieriu (T), Antonacci, Marchioni, Marchioni, Ometto (S)

Gens Cantalupo – Alto Lazio 2-3

Iannarella, Lattanzi (C), Corgentile, Di Loreto, Di Loreto (A)

Torri in Sabina – Velinia 2-0

Latini, Carosi

Atletico Cantalice – Borgorose 3-1

Beccarini A., Provaroni F., Tavani G. (AC), Morelli F. (B)

Poggio Bustone – Piazza Tevere 0-2

Giuliani, Miniucchi

Riposa: Sporting Corvaro

Girone D

Bravetta – Forano 1-5

autogol, Turchi, Turchi, Trippetta, Giuliani

Classifica Girone C

Santa Susanna, Atletico Cantalice, Piazza Tevere, Torri in Sabina, Alto Lazio 3

Monte San Giovanni, Montopoli 1

Sporting Corvaro, Gens Cantalupo, Borgorose, Poggio Bustone, Velinia, Torpedo Rieti 0