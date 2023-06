Seconda: Montopoli travolgente, cinquine Alto Lazio e Msg, poker Piazza Tevere, tris Corvaro. Risultati e marcatori ultima giornata

RIETI - Cala il sipario sulla stagione di Seconda categoria. L’ultima giornata è stata una passerella per le squadre del girone C con i verdetti ormai già noti. Turno di riposo per il Real Gavignano Ponzano che ha festeggiato in paese la promozione in Prima. Pareggio a reti bianche per Cittaducale in casa della retrocessa Velinia. Montopoli festeggia con una goleada il terzo posto (6-1 al Cittareale) e omaggia Andrea Capati, attaccante classe 1982 che ha chiuso la carriera nel match del Rinalduzzi con una rete. Sorpasso al quarto posto ad opera di Piazza Tevere che cala il poker contro l’Atletico Cantalice (4-1) e scavalca Forano, con i sabini sconfitti 3-1 contro lo Sporting Corvaro nell’ultima gara di Maurizio Tetto, a segno con la rete numero 650 della sua straordinaria carriera. Finisce bene anche Alto Lazio che batte 5-1 la Torpedo Rieti con gli ospiti che salutano la Seconda categoria: in campo a 74 anni anche il presidente della storica squadra reatina, Renzo Mastroiaco. Monte San Giovanni chiude la stagione con una bella vittoria al Laureti contro la Gens Cantalupo (5-2): protagonista Nicolas Mariani, autore di una tripletta. Torri fa 1-1 contro il Santa Susanna del bomber Fabrizio Ometto, assente nell’ultima giornata ma vincitore comunque la scarpa d’oro del girone C con 24 reti segnate.

Risultati e marcatori (XXX giornata)

Montopoli – Cittareale 6-1

Capati A., De Santis Man., Gulino F., Quondamstefano M., Quondamstefano M., Rinalduzzi N. (M), Miracolo L. (C)

Velinia – Cittaducale 0-0

Alto Lazio – Torpedo Rieti 5-1

Bulzoni A., Faustini A., Grimaldi M., Di Loreto N., Di Loreto N. (A) Di Lorenzo C. (T)

Monte San Giovanni – Gens Cantalupo 5-2

Mariani N., Mariani N., Mariani N., Cantonetti S., Cantonetti S. (M), Fabbrini M., Piccione D. (C)

Sporting Corvaro – Forano 3-1

Di Girolamo B., Leonardi L., autogol (C), Tetto M. (F)

Torri in Sabina – Santa Susanna 1-1

Colletti S. (T), Cattorini A. (S)

Piazza Tevere – Atletico Cantalice 4-1

Principi G., Nucci M., Principi D., Oddi R. (P), Castrogiovanni M. (A)

Riposa: Real Gavignano Ponzano

Classifica

Real Gavignano Ponzano 65

Cittaducale 60

Montopoli 52

Piazza Tevere 46

Forano 45

Alto Lazio 43

Monte San Giovanni 42

Sporting Corvaro 36

Santa Susanna 34

Cittareale 33

Torri in Sabina 30

Gens Cantalupo 29

Atletico Cantalice 28

Velinia 24

Torpedo Rieti 17