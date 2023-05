Seconda: Gavignano festeggia, Montopoli blinda il terzo posto, Velinia ko verso la Terza. Risultati e marcatori

RIETI - La ventottesima giornata del girone C di Seconda categoria consegna verdetti importanti per il campionato. Questo fine settimana c’è stato, infatti, lo scontro diretto tra Real Gavignano Ponzano e Cittaducale vinto dalla squadra di mister Galassetti per 2-0: Gavignano si laurea così campione del girone C e conquista la promozione in Prima categoria. Si conferma al terzo posto Montopoli che batte 2-0 la Torpedo condannando i reatini alla retrocessione in Terza. Vittoria esterna di misura per Forano che grazie al gol di Kouassi supera Monte San Giovanni e si porta al quarto posto. Piazza Tevere vince 3-1 al Gudini contro Alto Lazio e raggiunge i giallo-neri in classifica con 40 punti. Cittareale non si presenta invece sul campo dello Sporting Corvaro che sale dunque a 33 con la vittoria a tavolino. C’era tanta attesa anche per lo scontro salvezza tra Velinia e Santa Susanna, vinto 1-0 dagli ospiti grazie alla rete di Marchioni che vale la salvezza. Pareggio a reti bianche nell’altro scontro salvezza tra Torri e Atletico Cantalice: le due squadre si giocheranno la salvezza nelle prossime due giornate.

Risultati e marcatori (XXVIII giornata)

Real Gavignano Ponzano – Cittaducale 2-0

Loreti D., Ratini S.

Monte San Giovanni – Forano 0-1

Kouassi B.

Montopoli – Torpedo Rieti 2-0

Quondamstefano M., Galli A.

Sporting Corvaro – Cittareale 3-0 a tavolino

Piazza Tevere – Alto Lazio 3-1

Nucci M., Principi G., Principi G. (PT), Piroli L.

Torri in Sabina – Atletico Cantalice 0-0

Velinia – Santa Susanna 0-1

Marchioni L.

Riposa: Gens Cantalupo

Classifica

Real Gavignano Ponzano 64

Cittaducale 56

Montopoli 48

Forano 42

Piazza Tevere 40

Alto Lazio 40

Monte San Giovanni 39

Cittareale 33

Sporting Corvaro 33

Santa Susanna 30

Torri in Sabina 28

Gens Cantalupo 28

Atletico Cantalice 27

Velinia 23

Torpedo Rieti 17

Gavignano e Alto Lazio con una gara in più