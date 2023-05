Seconda: continua il duello Gavignano-Cittaducale in attesa dello scontro diretto, poker Santa Susanna. Risultati e marcatori

RIETI - Importanti i verdetti del fine settimana di Seconda categoria. In vetta continua la lotta a distanza tra Real Gavignano Ponzano e Cittaducale che nella settimana prima dello scontro diretto vincono entrambe: la capolista Gavignano supera in rimonta nel derby il Forano (2-3) mentre Cittaducale cala il poker contro la Gens Cantalupo (4-1). Sconfitta pesante per la Torpedo Rieti che in casa cade contro il Torri in Sabina (1-3) rischiando di compromettere la corsa salvezza. Vittorie importanti invece per Velinia (2-0 contro Cittareale) e Corvaro (3-1 contro l’Atletico Cantalice). Vince nettamente anche il Santa Susanna del bomber Ometto, ancora a segno con una doppietta nel 4-0 contro il Monte San Giovanni. Si attende invece la decisione del giudice sportivo in merito alla gara tra Alto Lazio e Montopoli: all’80’ sul punteggio di 2-0 per i padroni di casa, l’arbitro Matteucci si è trovato costretto a sospendere la gara dopo essere stato aggredito ed aver rimediato una testata da un difensore di Alto Lazio..

Risultati e marcatori (XXVII giornata)

Alto Lazio – Montopoli: sospesa

Cittaducale – Gens Cantalupo 4-1

Fabbrini M. (GC), Pirri A., Kume M., Gianfelice S., De Fulgentiis L. (CIT)

Torpedo Rieti – Torri in Sabina 1-3

Colletti S., Volpi S., Boccadamo A. (TS), Gunnella D. (TR)

Santa Susanna – Monte San Giovanni 4-0

Ometto F., Ometto F., D’Ambrosio M., Desideri G.

Cittareale – Velinia 0-2

Petitta L., Del Sole G.

Forano – Real Gavignano Ponzano 2-3

Migliorati A., Donati G. (F), Barnabei A., Recchia M., Giovannelli N. (G)

Atletico Cantalice – Sporting Corvaro 1-3

Di Girolamo B., Di Girolamo B., Di Girolamo B. (SC), Milani M.

Riposa: Piazza Tevere

Classifica

Real Gavignano Ponzano 61

Cittaducale 56

Montopoli 42

Alto Lazio 40

Forano 39

Monte San Giovanni 39

Piazza Tevere 37

Cittareale 33

Sporting Corvaro 30

Gens Cantalupo 28

Santa Susanna 27

Torri in Sabina 27

Atletico Cantalice 26

Velinia 23

Torpedo Rieti 17

Gavignano e Cantalupo con una gara in più

Montopoli con una gara in meno