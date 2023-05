Seconda: Monte San Giovanni risale la china, Sporting Corvaro e Velinia tris d'oro. Risultati e marcatori

RIETI - Il campo ha decretato i verdetti per la ventiseiesima giornata di Seconda categoria. Il girone C vede sempre al comando il Real Gavignano Ponzano che approfitta del turno di riposo della seconda in classifica Cittaducale per salire a più 5 (con una gara in più) grazie al successo per 3-1 contro Santa Susanna. Pareggio casalingo per Montopoli che non va oltre l’1-1 contro una Piazza Tevere rimaneggiata: la squadra di Ferretti resta comunque al terzo posto in solitaria. Pareggio anche nella sfida del Luchetti tra Torri in Sabina e Alto Lazio: lo 0-0 finale fa guadagnare un punto ai padroni di casa che salgono a 24 mentre Alto Lazio resta al quarto posto con 40 punti. Forano vince lo scontro tutto sabino fuori casa contro la Gens Cantalupo (2-0). Vince 2-0 anche Monte San Giovanni che supera Cittareale e si porta al quinto posto con 39 punti. Vittorie importanti in chiave salvezza per Sporting Corvaro e Velinia che battono entrambe 3-0 rispettivamente contro Torpedo Rieti e Atletico Cantalice.

Risultati e marcatori (XXVI giornata)

Montopoli –Piazza Tevere 1-1

Galli A. (M), Siby O. (PT)

Real Gavignano Ponzano – Santa Susanna 3-1

Gherardo Y., Nocelli M., Loreti D. (G), Ometto F. (S)

Sporting Corvaro – Torpedo Rieti 3-0

Maceroni M., De Sanctis M., Bertoldi M.

Gens Cantalupo – Forano 0-2

Tetto M., Coppari M.

Monte San Giovanni – Cittareale 2-0

Colapicchioni M., Mariani N.

Torri in Sabina – Alto Lazio 0-0

Velinia – Atletico Cantalice 3-0

Roselli E., Roselli E., Di Stefano E.

Riposa: Cittaducale

Classifica

Real Gavignano Ponzano 58

Cittaducale 53

Montopoli 42

Alto Lazio 40

Forano 39

Monte San Giovanni 39

Piazza Tevere 37

Cittareale 33

Gens Cantalupo 28

Atletico Cantalice 26

Sporting Corvaro 24

Santa Susanna 24

Torri in Sabina 24

Velinia 20

Torpedo Rieti 17

Gavignano, Alto Lazio, Piazza Tevere e Cantalupo con una gara in più

Corvaro e Torri con una gara in meno