Seconda: continua il duello in vetta Gavignano-Cittaducale, Alto Lazio al quarto posto. Risultati e marcatori

RIETI - Si è concluso anche il venticinquesimo weekend di Seconda categoria. I verdetti del fine settimana vedono le solite conferme in testa alla classifica con Real Gavignano Ponzano e Cittaducale vittoriose, entrambe in trasferta ed entrambe in rimonta: gli uomini di Galassetti battono 2-1 Cittareale con il decisivo gol di Barnabei, mentre Cittaducale guidata da una tripletta di Papò sbanca 3-2 il Comunale di Forano. Prende quota Alto Lazio che batte 2-1 in casa Corvaro e vola al quarto posto. Vittorie importanti in chiave salvezza per Santa Susanna e Torri in Sabina: Ometto firma una doppietta nel 4-0 contro la Gens Cantalupo ed è sempre più capocannoniere (21 gol in stagione) mentre al Gudini i sabini sorprendono Piazza Tevere e vincono 3-2. Pareggio pirotecnico in fondo alla classifica tra Torpedo e Velinia che con un 3-3 si spartiscono la posta in palio. Vittoria ieri pomeriggio anche per Monte San Giovanni che ha la meglio sull’Atletico Cantalice (3-2).

Risultati e marcatori (XXV giornata)

Alto Lazio – Sporting Corvaro 2-1



Bucci A., Di Loreto N. (AL), Amanzi P. (SC)

Santa Susanna – Gens Cantalupo 4-0

Desideri G., Ometto F., Ometto F., Marchioni L.

Torpedo Rieti – Velinia 3-3

Gunnella D., Vieriu A., Francia J. (T), Tosoni G., Roselli E., autogol (V)

Cittareale – Real Gavignano Ponzano 1-2

Lopez E. (C), Nocelli M., Barnabei A. (G)

Forano – Cittaducale 2-3

Migliorati A., Mandosi Fi. (F), Papò F., Papò F., Papò F. (C)

Piazza Tevere – Torri in Sabina 2-3

Di Carlo O., Ouro A., Pessi S. (T), Principi D., Barbante L. (PT)

Atletico Cantalice – Monte San Giovanni 2-3

Mei T., Cantonetti S., Mariani N. (MSG), Miniucchi F., Miniucchi F. (AC)

Riposa: Montopoli

Classifica

Real Gavignano Ponzano 55

Cittaducale 53

Montopoli 41

Alto Lazio 39

Forano 36

Monte San Giovanni 36

Piazza Tevere 36

Cittareale 33

Gens Cantalupo 28

Atletico Cantalice 26

Santa Susanna 24

Torri in Sabina 23

Sporting Corvaro 21

Velinia 17

Torpedo Rieti 17

Torri in Sabina e Sporting Corvaro con due gare in meno

Montopoli, Forano, Monte San Giovanni, Cittareale, Atletico Cantalice, Santa Susanna, Velinia e Torpedo Rieti con una gara in meno