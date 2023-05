Seconda: Gavignano e Cittaducale non perdono colpi, poker M.S.Giovanni, tris Corvaro. Risultati e marcatori

RIETI - Chiusa l’ultima giornata del mese di aprile nel girone C di Seconda categoria. Si confermano nella ventiquattresima giornata Gavignano e Cittaducale: la capolista batte con un netto 4-0 l’Atletico Cantalice, mentre Cittaducale supera per 2-1 Santa Susanna, nonostante la diciannovesima rete in stagione di Ometto. Vince 4-0 anche Monte San Giovanni contro la Torpedo Rieti con una doppietta del solito Cantonetti. Colpo dello Sporting Corvaro che batte 3-0 Piazza Tevere e conquista punti importanti in chiave salvezza. Punti importanti anche per Cantalupo che batte in rimonta Cittareale rimontando due gol nel giro di cinque minuti. L’unica che vince in trasferta è Montopoli che fa suo il derby sabino con Torri in Sabina (2-1). Pari tra Velinia e Alto Lazio (1-1) con i padroni di casa che agganciano a quota 16 la Torpedo Rieti.

Il recupero

Torneranno in campo per il recupero della tredicesima giornata Atletico Cantalice e Torri in Sabina: la gara rinviata a febbraio causa neve, sarà giocata dopodomani, mercoledì 3 maggio alle 17.

Risultati e marcatori (XXIV giornata)

Cittaducale – Santa Susanna 2-1

Papo F., Mancini A. (C), Ometto F. (S)

Real Gavignano Ponzano – Atletico Cantalice 4-0

Recchia M., Nocelli M., D’Achille D., D’Ascenzi G.

Monte San Giovanni – Torpedo Rieti 4-0

Cantonetti S., Cantonetti S., Mariani N., Coronetta M.

Sporting Corvaro – Piazza Tevere 3-0

Tempesta A., Bertoldi M., Massimi E.

Gens Cantalupo – Cittareale 4-2

Mayorga J. C., Miracolo L. (CIT), Corinaldesi Fr., Bonifazi M, Murati R., Murati R. (GC)

Torri in Sabina – Montopoli 1-2

Capati A., De Santis Man. (M), Volpi S. (T)

Velinia – Alto Lazio 1-1

Roselli E. (V), Di Loreto N. (A)

Riposa: Forano

Classifica

Real Gavignano Ponzano 52

Cittaducale 50

Montopoli 41

Forano 36

Piazza Tevere 36

Alto Lazio 36

Cittareale 33

Monte San Giovanni 33

Gens Cantalupo 28

Atletico Cantalice 25

Sporting Corvaro 21

Santa Susanna 21

Torri in Sabina 19

Velinia 16

Torpedo Rieti 16

Forano, Cittareale, Monte San Giovanni, Santa Susanna, Velinia e Torpedo con una gara in meno

Cantalice e Corvaro con due gare in meno

Torri con tre gare in meno