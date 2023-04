Seconda: Gavignano e Cittaducale non perdono colpi, ok Montopoli, Piazza Tevere e Alto Lazio. Risultati e marcatori

RIETI - Va in archivio la ventitreesima giornata di Seconda categoria. Si confermano la capolista Real Gavignano Ponzano, sul campo della Torpedo (0-2), e l’inseguitrice Cittaducale, al decimo successo consecutivo nella trasferta contro Cittareale (1-3, ancora a segno Pirri). Montopoli guidata da capitan Gulino (doppietta sabato, 12 reti in campionato) batte 2-0 Corvaro e si porta al terzo posto. Sconfitta per Forano a Rivodutri contro Santa Susanna (3-2) per mano del bomber e capocannoniere Fabrizio Ometto (18 reti in stagione). Piazza Tevere batte 3-1 il Velinia e aggancia a quota 36 punti Forano. Alto Lazio torna al successo contro Monte San Giovanni (2-1) mentre Cantalice e Cantalupo non si fanno del male (2-2).



Risultati e marcatori (XXIII giornata)

Alto Lazio – Monte San Giovanni 2-1

Bucci A., Di Loreto N. (AL), Cantonetti S. (M)

Torpedo Rieti – Real Gavignano Ponzano 0-2



Loreti D., Recchia M.Montopoli – Sporting Corvaro 2-0Gulino F., Gulino F.Santa Susanna – Forano 3-2Ometto F., Ometto F., Desideri G. (S), Migliorati A., Magrini J. (F)Cittareale – Cittaducale 1-3Mayorga J. (CR), De Fulgentiis L., Pirri A., Mancini A. (CD)Piazza Tevere – Velinia 3-1Cipriani F., Cipriani F., Oddi R. (P), Del Sole P. (V)Atletico Cantalice – Gens Cantalupo 2-2Iannarella G., Fabbrini M. (GC), Caperna A., Cresta A. (AC)Riposa: Torri in Sabina

Classifica

Real Gavignano Ponzano 49

Cittaducale 47

Montopoli 38

Piazza Tevere 36

Forano 36

Alto Lazio 35

Cittareale 33

Monte San Giovanni 30

Atletico Cantalice 25

Gens Cantalupo 25

Santa Susanna 21

Torri in Sabina 19

Sporting Corvaro 18

Torpedo Rieti 16

Velinia 15

Torri con tre gare in meno

Cantalice con due gare in meno

Cittareale, Monte San Giovanni, Santa Susanna, Torpedo e Velinia con una gara in meno