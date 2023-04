Seconda: continua il duello in vetta Gavignano-Cittaducale, tre punti d'oro per la Torpedo. Risultati e marcatori

RIETI - Si è concluso un altro weekend di Seconda categoria, il primo dopo la pausa in occasione della Pasqua. I risultati sorridono alle prime due in classifica, Real Gavignano Ponzano e Cittaducale, e in coda alla Torpedo Rieti, che abbandona l’ultimo posto in classifica. La capolista Gavignano batte sul finale Alto Lazio grazie alla doppietta di Nocelli (2-1). Cittaducale vince contro l’Atletico Cantalice e resta a meno 2 dalla vetta: 16esimo gol stagionale per Pirri che aggancia Ometto in testa alla classifica marcatori. Finisce in parità il match d’alta quota tra Forano e Cittareale (0-0) così come l’altro scontro diretto d’alta classifica tra Monte San Giovanni e Piazza Tevere (1-1). Fermata sull’1-1 anche Montopoli nella trasferta di Antrodoco contro Velinia. Successo esterno importante in chiave salvezza per la Torpedo Rieti che espugna il Tempesta di Cantalupo battendo 3-2 la Gens. Rinviata a causa del maltempo la gara tra Sporting Corvaro e Torri in Sabina.



Risultati e marcatori (XXII giornata)

Real Gavignano Ponzano – Alto Lazio 2-1

Nocelli M., Nocelli M. (G), Di Loreto N. (A)

Monte San Giovanni – Piazza Tevere 1-1

Proni A. (M), Cipriani F. (P)

Cittaducale – Atletico Cantalice 2-0

Pirri A., Ferretti F.

Forano – Cittareale 0-0

Gens Cantalupo – Torpedo Rieti 2-3

Vieriu A., Bartolomei M., Gunnella D. (T), Corinaldesi Fr., autogol (GC)

Velinia – Montopoli 1-1

Gulino F. (M), Fainelli N. (V)

Rinviata per impraticabilità campo: Sporting Corvaro – Torri in Sabna

Riposa: Santa Susanna



Classifica

Real Gavignano Ponzano 46

Cittaducale 44

Forano 36

Montopoli 35

Cittareale 33

Piazza Tevere 33

Alto Lazio 32

Monte San Giovanni 30

Atletico Cantalice 24

Gens Cantalupo 24

Torri in Sabina 19

Sporting Corvaro 18

Santa Susanna 18

Torpedo Rieti 16

Velinia 15

Atletico Cantalice, Corvaro e Torri con due gare in meno

Monte San Giovanni, Cittareale, Santa Susanna, Velinia e Torpedo con una gara in meno