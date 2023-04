Alto Lazio e Cittareale vincono i recuperi e agganciano il quinto posto. Risultati e marcatori

RIETI - Nel sabato che precede la Pasqua squadre in campo per i recuperi. In seconda categoria (girone C) si giocavano le due gare non disputate nell’undicesima giornata causa maltempo: Alto Lazio – Torri in Sabina e Cittareale – Monte San Giovanni.

Vittorie per Alto Lazio e Cittareale che salgono a braccetto a quota 32 punti, agganciando al quinto posto Piazza Tevere. Monte San Giovanni resta a 29 e Torri a 19 punti.

Alto Lazio – Torri in Sabina 3-0

Bucci A., Bucci A., Di Loreto N.

Al Tilesi di Amatrice i padroni di casa dell’Alto Lazio hanno regolato con un perentorio 3 – 0 il Torri in Sabina. Gli ospiti tengono fino a 5 minuti dalla fine del primo tempo quando da un’azione manovrata arriva il vantaggio dei padroni di casa con Alessandro Bucci. Squadre a riposo sull’1-0 e al rientro in campo, dopo solo 5 minuti, lo stesso Alessandro Bucci sigla il raddoppio. È un uno-due micidiale che taglia le gambe agli ospiti i quali subiscono poi anche la terza rete al 10’ della ripresa su calcio di rigore: a realizzare il 3-0 definitivo dal dischetto ci pensa Niccolò Di Loreto.

Cittareale – Monte San Giovanni 2-0

Cafolla L., Miracolo L.

Al “Tito Flavio Vespasiano” di Cittareale vincono i padroni di casa per 2-0. Decisive le reti entrambe nel secondo tempi di Leonardo Cafolla (al 55’ con un tiro dalla distanza) e Luciano Miracolo (al 75’ su punizione) per battere Monte San Giovanni e conquistare i tre punti. Monte San Giovanni non riesce nel finale a riaprire la gara con un calcio di rigore che viene neutralizzato dal portiere dei padroni di casa De Filippis.

Classifica

Real Gavignano Ponzano 43

Cittaducale 41

Forano 35

Montopoli 34

Piazza Tevere 32

Alto Lazio 32

Cittareale 32

Monte San Giovanni 29

Atletico Cantalice 24

Gens Cantalupo 24

Torri in Sabina 19

Sporting Corvaro 18

Santa Susanna 18

Velinia 14

Torpedo Rieti 13

Atletico Cantalice con due gare in meno

Monte San Giovanni, Cittareale, Torri, Corvaro, Velinia e Torpedo con una gara in meno