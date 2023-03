Seconda: Gavignano rallenta, Cittaducale si avvicina alla vetta. Msg vince la maratona del gol. Risultati e marcatori

RIETI - Tanti gol e emozioni nel quinto turno di ritorno del girone C di Seconda categoria. Risultati importanti per le prime posizioni con la classifica che si fa sempre più corta. Fermata la capolista Real Gavignano Ponzano nella sfida di alta quota contro Montopoli: 1-1 di rigore al Valle Mentuccia con Gulino che risponde a Recchia. Torna a segnare il bomber senza età Fabrizio Ometto (14 reti finora in stagione) e aiuta il Santa Susanna a conquistare i tre punti contro l’Atletico Cantalice.

Pioggia di gol a Monte San Giovanni e a Forano. Al Laureti finisce 6-4 la sfida contro Torri in Sabina: la tripletta di Cantonetti (12 centri in campionato) e la doppietta di Demir sono decisive per la squadra di mister Bianchetti. Goleada del Forano contro la Torpedo: 7-2 con un super Mandosi (tripletta) e vittoria per i foranesi che tornano al terzo posto. Importante successo di Cittaducale contro Alto Lazio: il match winner di Ferretti regala ai gialloblu il successo e il meno 5 dalla prima posizione.

Cade ancora Piazza Tevere che perde 2-1 in trasferta contro la Gens Cantalupo: decisivi Piccione e la solita punizione capolavoro nel finale di Francesco Corinaldesi. Pari a reti bianche nel match salvezza tra Velinia e Sporting Corvaro: i padroni di casa abbandonano l’ultima posizione salendo così a quota 14 punti.

Risultati e marcatori (XX giornata)

Real Gavignano Ponzano – Montopoli 1-1

Recchia M. (G), Gulino F. (M)

Monte San Giovanni – Torri in Sabina 6-4

Cantonetti S., Cantonetti S., Cantonetti S., Demir S., Demir S., Proni A. (MSG), Rega C., Antonelli L., Splendori E., Volpi S. (T)

Cittaducale – Alto Lazio 1-0

Ferretti F.

Santa Susanna – Atletico Cantalice 2-1

Ometto F., Persici A. (S), Patacchiola F. (AC)

Forano – Torpedo Rieti 7-2

Mandosi F., Mandosi F., Mandosi F., Tetto M., Passerotti D., Migliorati A., Tessicini M. (F), Gunnella D., Grifoni A. (T)

Gens Cantalupo – Piazza Tevere 2-1

Piccione D., Corinaldesi Fr. (GC), Principi D. (PT)

Velinia – Sporting Corvaro 0-0

Riposa: Cittareale

Classifica

Real Gavignano Ponzano 43

Cittaducale 38

Forano 32

Montopoli 31

Monte San Giovanni 29

Piazza Tevere 29

Cittareale 28

Alto Lazio 26

Atletico Cantalice 24

Gens Cantalupo 24

Sporting Corvaro 18

Santa Susanna 17

Torri in Sabina 16

Velinia 14

Torpedo Rieti 13

Alto Lazio, Velinia e Torpedo Rieti con una gara in meno

Monte San Giovanni, Cittareale, Atletico Cantalice e Torri in Sabina con due gare in meno