Seconda: Gavignano non perde colpi, Cittaducale secondo in solitaria, Torri vince il derby. Risultati e marcatori

RIETI - Si è conclusa anche la terza giornata di ritorno del girone C di Seconda categoria con risultati importanti per le prime posizioni in classifica. Si conferma il Real Gavignano Ponzano in vetta vincendo tra le mura amiche del Valle Mentuccia in rimonta contro lo Sporting Corvaro (4-1). Successo importante per Cittaducale contro Montopoli: il 2-0, con il dodicesimo gol stagionale di Pirri, ribalta lo scontro diretto (all’andata era finita 2-1 per i “corsari”) e regala ai padroni di casa il secondo posto in solitaria con 32 punti, mentre Montopoli resta a 29. Piazza Tevere espugna il Comunale di Forano battendo 2-0 i padroni di casa e agganciandoli al terzo posto sempre con 29 punti. Torna a vincere Cittareale contro il fanalino di coda Torpedo: 5-2 il finale del Tito Flavio Vespasiano. Torna a muovere la classifica Monte San Giovanni dopo cinque sconfitte consecutive: al Laureti la nona rete di Cantonetti regala un punto nel match contro Velinia (1-1). Alto Lazio vince in trasferta contro Santa Susanna (2-1) e aggancia a quota 23 proprio Monte San Giovanni. Vittoria importante per Torri nel derby sabino in casa della Gens Cantalupo: 3-1 il finale con gli ospiti che si portano così a 15 punti.

Risultati e marcatori (XVIII giornata)

Cittaducale – Montopoli 2-0

Pirri A., D’Amelia D.

Monte San Giovanni – Velinia 1-1

Cantonetti S. (M), Ciotti G. (V)

Real Gavignano Ponzano – Sporting Corvaro 4-1

D’Antonio V. (SC), Loreti D., Migliorelli M., Nocelli M., Barnabei A. (RG)

Santa Susanna – Alto Lazio 1-2

D’Ambrosio M. (S), Faustini A., Corgentile G. (AL)

Cittareale – Torpedo Rieti 5-2

Danella K., Benassi M., Miracolo L., Ponzetti A., Hasbu A. (C), Vassallo D., Norcia A. (T)

Forano – Piazza Tevere 0-2

Oddi R., Principi G.

Gens Cantalupo – Torri in Sabina 1-3

Pitotti S. (GC), Mancini T., Mancini T., Tocci D. (T)

Riposa: Atletico Cantalice

Classifica

Real Gavignano Ponzano 41

Cittaducale 32

Piazza Tevere 29

Forano 29

Montopoli 29

Cittareale 28

Monte San Giovanni 23

Alto Lazio 23

Atletico Cantalice 21

Gens Cantalupo 20

Sporting Corvaro 17

Torri in Sabina 15

Santa Susanna 14

Velinia 13

Torpedo Rieti 10

Cittareale, Alto Lazio e Torpedo con una gara in meno

Atletico Cantalice, Monte San Giovanni e Torri in Sabina due gare in meno