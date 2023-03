Seconda: Gavignano non perde colpi, tre team al secondo posto, sale Piazza Tevere, ok Alto Lazio. Risultati e marcatori

RIETI - Si è chiusa anche la seconda giornata di ritorno del girone C di Seconda categoria. I risultati del fine settimana sorridono alla capolista Real Gavignano Ponzano che, vincendo 2-0 sul campo del Velinia, allunga a più 9 sul secondo posto. Sabato c’è stato infatti il derby della bassa Sabina tra Montopoli e Forano con le due squadre che non sono andate oltre l’1-1 e rimangono così appaiate in seconda posizione a quota 29. Grazie al successo esterno contro Torri, Cittaducale sale proprio a 29 punti, completando un terzetto di sole neopromosse tutte al secondo posto dietro all’altra matricola Gavignano. Vittoria importante anche per Piazza Tevere che rimonta in casa contro il Santa Susanna (3-2) e sale così al quinto posto con 26 punti. Altro stop per Cittareale che perde il derby contro Alto Lazio (2-0) e resta inchiodata a quota 25, mentre la squadra di Borbona raggiunge a 20 punti la Gens Cantalupo: la squadra di Lattanzi ha perso infatti 3-1 contro lo Sporting Corvaro. Finisce 2-2 invece la sfida tra Torpedo Rieti e Atletico Cantalice.

Risultati e marcatori (XVII giornata)

Montopoli – Forano 1-1

Migliorati A. (F), Del Bufalo L. (M)

Alto Lazio – Cittareale 2-0

Corgentile G., Di Loreto N.

Torpedo Rieti – Atletico Cantalice 2-2

Piergallini L., Caperna A. (AC), Vassallo D., Micarelli M. (T)

Sporting Corvaro – Gens Cantalupo 3-1

Amanzi P., Amanzi P., Bertoldi M. (SC)

Torri in Sabina – Cittaducale 1-2

Bertoldi S. (T), Mancini A., Gianfelice S. (C)

Piazza Tevere – Santa Susanna 3-2

Petrongari S., Silvestri L., Siby O. (PT), Marchioni L., Basile M. (S)

Velinia – Real Gavignano Ponzano 0-2

Recchia M., Loreti D.

Riposa: Monte San Giovanni

Classifica

Real Gavignano Ponzano 38

Forano 29

Montopoli 29

Cittaducale 29

Piazza Tevere 26

Cittareale 25

Monte San Giovanni 22

Atletico Cantalice 22

Gens Cantalupo 20

Alto Lazio 20

Sporting Corvaro 17

Santa Susanna 14

Torri in Sabina 13

Velinia 12

Torpedo Rieti 10

Cittareale, Alto Lazio, Torri in Sabina e Torpedo Rieti con una gara in meno

Monte San Giovani con due gare in meno