Seconda: Cittaducale, Velinia, Torpedo e Torri mettono a segno i colpi della giornata. Risultati e marcatori

RIETI - Tante le sorprese regalate dalla quattordicesima giornata del girone C di Seconda categoria. Vittoriose le tre squadre in fondo alla classifica a discapito di vittime illustri. A giovare dei risultati sicuramente il Real Gavignano Ponzano che sabato pomeriggio si è imposto per 4-1 sulla Gens Cantalupo: i padroni di casa, anche in virtù degli altri risultati, si laureano campioni d’inverno con una giornata d'anticipo con 29 punti. Gara ricca di gol ed emozioni quella tra Monte San Giovanni e Cittaducale vinta dagli ospiti 4-3: Cittaducale si porta così a 20 punti, mentre per i padroni di casa si tratta del terzo ko consecutivo. Vittoria importante per Montopoli contro l’Atletico Cantalice: finisce 3-0 per i ragazzi di mister Valentini che agganciano Forano a quota 25 al secondo posto. Pareggio in extremis tra Sporting Corvaro e Santa Susanna con gli ospiti che rimontano lo svantaggio e segnano nel finale la rete del 2-2: le due squadre sono così rispettivamente a 14 e 13 punti. Il derby reatino del Gudini se lo aggiudica la Torpedo Rieti che batte 3-2 il Piazza Tevere ritrovando il sorriso dopo sei sconfitte consecutive. Torna a vincere anche il Torri in Sabina per 3-0 contro Cittareale e si regala il secondo successo stagionale, mentre gli ospiti trovano il primo ko. Vittoria a sorpresa anche di Velinia che batte 2-0 Forano: gli ospiti restano comunque al secondo posto a quota 25, mentre Velinia sale a 11.

Risultati e marcatori (XIV giornata)

Real Gavignano – Gens Cantalupo 4-1

Murati R. (GC), Pellegrini A., Giovannelli N., Loreti D., Recchia M. (RG)

Monte San Giovanni – Cittaducale 3-4

Coronetta M., Coronetta M., De Angelis R. (M), Mancini A., Pirri A., Gianfelice S., Papò F. (C)

Piazza Tevere – Torpedo Rieti 2-3

Cipriani F., Aloisi S. (P), Cordeschi L., Vassallo D., Vassallo D. (T)

Montopoli – Atletico Cantalice 3-0

Marchesani M., Filippi S., Ferrari M.

Sporting Corvaro – Santa Susanna 2-2

Maceroni M., Leonardi L. (SC), Marchioni L., Quinzi F. (SS)

Torri in Sabina - Cittareale 3-0

Mercuri, Abdrhman, Latini

Velinia - Forano 2-0

Tosoni G., Del Sole P.

Riposa: Alto Lazio

Classifica

Real Gavignano Ponzano 29

Forano 25

Montopoli 25

Cittareale 22

Monte San Giovanni 22

Cittaducale 20

Atletico Cantalice 17

Piazza Tevere 17

Gens Cantalupo 16

Alto Lazio 14

Sporting Corvaro 14

Santa Susanna 13

Velinia 11

Torpedo Rieti 9

Torri in Sabina 8

Monte San Giovanni, Atletico Cantalice e Alto Lazio con una gara in meno

Cittareale e Torri in Sabina con due gare in meno