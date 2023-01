Seconda: una tripletta di Ometto regala al Santa Susanna il successo a Monte S. Giovanni. Risultati e marcatori

RIETI - La dodicesima giornata del girone C di Seconda categoria ha regalato molte sorprese: delle prime otto in classifica a beneficiare dei risultati scaturiti è solo il Real Gavignano Ponzano che si gode la vetta in solitaria e si prepara a difenderla nelle ultime due giornate del girone d’andata (riposerà nel quindicesimo turno). Gavignano ha fatto suo il derby del Valle Mentuccia contro Forano vincendo 3-1 in rimonta. Cade a sorpresa il Monte San Giovanni in casa contro il Santa Susanna del bomber assoluto del campionato Fabrizio Ometto: gli ospiti vincono 3-1 in rimonta grazie alla tripletta del capocannoniere Ometto.

Prima frenata casalinga per Montopoli che al Rinalduzzi aveva sempre vinto ma questa volta non va oltre l’1-1 contro un buon Alto Lazio che va in vantaggio nel primo tempo e viene raggiunto in zona Cesarini dal rigore di Gulino. Secondo successo consecutivo per lo Sporting Corvaro che batte 2-0 l’Atletico Cantalice: gli ospiti interrompono la striscia di risultati utili consecutivi che li vedeva imbattuti nelle ultime cinque gare. Torna alla vittoria la Gens Cantalupo che al Tempesta batte 3-2 Cittaducale ritrovando il sorriso dopo cinque sconfitte consecutive.

Primo successo stagionale per Torri in Sabina che porta a casa i tre punti grazie al successo contro la Torpedo Rieti per 2-0: si tratta del quinto ko consecutivo per i reatini. Finisce 2-2 il match del Vailati di Antrodoco tra Velinia e Cittareale con gli ospiti che rimettono in piedi una partita che sembrava compromessa recuperando due gol di svantaggio nel recupero del secondo tempo.

Risultati e marcatori (XII giornata)

Real Gavignano Ponzano – Forano 3-1

Magrini (F), Pellegrini, Gherardo Y., Giovannelli (G)

Monte San Giovanni – Santa Susanna 1-3

Cantonetti S. (M), Ometto F., Ometto F., Ometto F. (S)

Montopoli – Alto Lazio 1-1

Di Loreto N. (A), Gulino F. (M)

Sporting Corvaro – Atletico Cantalice 2-0

Leonardi L., Maceroni M.

Gens Cantalupo – Cittaducale 3-2

Mancini A., Pirri A. (CIT), Zuccari D., Corinaldesi Fr., Corinaldesi Fr. (GEN)

Torri in Sabina – Torpedo 2-0

Antonelli, Abdrhman

Velinia – Cittareale 2-2

Graziani E., Graziani E. (V), Vieda De Almeida, Benassi (C)

Riposa: Piazza Tevere

Classifica

Real Gavignano Ponzano 26

Monte San Giovanni 22

Forano 22

Cittareale 19

Montopoli 19

Piazza Tevere 17

Atletico Cantalice 17

Cittaducale 17

Gens Cantalupo 16

Sporting Corvaro 13

Sannta Susanna 12

Alto Lazio 11

Torpedo Rieti 6

Torri in Sabina 5

Velinia 5

Real Gavignano Ponzano e Gens Cantalupo con una gara in più

Monte San Giovanni, Cittareale, e Torri in Sabina con una gara in meno