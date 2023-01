Monte San Giovanni rallenta ma resta in vetta, si avvicina il Real Gavignano Ponzano. Risultati e marcatori

RIETI - Non ha deluso le aspettative la decima giornata di campionato nel girone C di Seconda categoria che ha regalato emozioni e sorprese sui campi del reatino. Frenano le prime in classifica, con la capolista Monte San Giovanni fermata in casa dall’Atletico Cantalice sullo 0-0. Pari, 2-2, anche fra Cittaducale e Forano coi padroni di casa in nove per più di un tempo. Ad approfittarne è sicuramente il Real Gavignano Ponzano che batte 4-1 quella che era la seconda in classifica, Cittareale, scavalcandola e portandosi a meno 2 dalla vetta. Vittorie esterne per Alto Lazio e Piazza Tevere rispettivamente sui campi di Sporting Corvaro e Torri in Sabina. Colpo esterno del Santa Susanna che al Tempesta ribalta la gara contro la Gens Cantalupo e vince 3-4 in rimonta. Primo successo stagionale infine per Velinia che non dà scampo alla Torpedo Rieti: 3-1 il finale del Vailati di Antrodoco.

Risultati e marcatori (X giornata)

Real Gavignano Ponzano – Cittareale 4-1

Nocelli M. rig., Nocelli M., Pennacchini P., D’Ascenzi G. (R), Lopez E. (C)

Cittaducale – Forano 2-2

Ferretti F., Pirri A. (C), Passerotti D., Migliorati A. (F)

Monte San Giovanni – Atletico Cantalice 0-0

Sporting Corvaro – Alto Lazio 0-2

Godoy J., Di Loreto N.

Gens Cantalupo – Santa Susanna 3-4

Murati R., Murati R., Sabatino M. (C), Bianchetti F., Ometto F., Ometto F., Marchioni L. (S)

Torri in Sabina – Piazza Tevere 0-3

Cipriani F., Polletti M., Oddi R.

Velinia – Torpedo Rieti 3-1

Graziani E., Graziani E., Del Sole P. (V), Pezzotti M. (T)

Riposa: Montopoli

Classifica

Monte San Giovanni 22

Real Gavignano Ponzano 20

Forano 19

Cittareale 18

Montopoli 17

Cittaducale 17

Piazza Tevere 16

Atletico Cantalice 14

Gens Cantalupo 13

Alto Lazio 10

Santa Susanna 9

Sporting Corvaro 7

Torpedo Rieti 6

Velinia 4

Torri in Sabina 2

Real Gavignano Ponzano, Cittaducale, Piazza Tevere, Gens Cantalupo e Alto Lazio con una gara in più