Recuperi Seconda: Monte San Giovanni vince e resta in vetta. Cittareale corsaro è secondo. Risultati e marcatori

RIETI - Completata l’ottava giornata del girone C di Seconda categoria dopo i recuperi giocati questo fine settimana. Ieri pomeriggio la capolista Monte San Giovanni si è confermata tra le mura amiche del Laureti battendo di misura l’Alto Lazio grazie ad una rete del solito Cantonetti: per gli uomini di mister Bianchetti si tratta della settima vittoria consecutiva che vale la testa solitaria con 21 punti in classifica. Importante successo esterno del Cittareale che espugna il San Francesco di Cittaducale per 0-1 e aggancia al secondo posto Forano con 18 punti in classifica. Torna alla vittoria il Real Gavignano Ponzano che batte 4-1 la Torpedo Rieti con una prova convincente e si attesta al quarto posto. Stamattina si è giocata anche la gara tra lo Sporting Corvaro e Montopoli, sospesa a dicembre al 30’ sul risultato di 0-0, risultato che è così rimasto fino al 90’.

Risultati e marcatori (recuperi VIII giornata)

Real Gavignano Ponzano – Torpedo Rieti 4-1

Nocelli M., Nocelli M., Gherardo Y., Migliorelli M. (G), Pezzotti M. (T)

Cittaducale – Cittareale 0-1

Lopez E.

Monte San Giovanni – Alto Lazio 1-0

Cantonetti S.

Sporting Corvaro – Montopoli 0-0

Classifica

Monte San Giovanni 21

Cittareale 18

Forano 18

Montopoli 17

Real Gavignano Ponzano 17

Cittaducale 16

Altetico Cantalice 13

Piazza Tevere 13

Gens Cantalupo 13

Sporting Corvaro 7

Alto Lazio 7

Santa Susanna 6

Torpedo Rieti 6

Torri in Sabina 2

Velinia 1

Montopoli, Real Gavignano Ponzano, Cittaducale, Piazza Tevere, Gens Cantalupo e Alto Lazio con una gara in più