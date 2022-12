Seconda: Monte San Giovanni e Cittaducale corsari, Cittareale batte Cantalupo. Risultati e marcatori

RIETI - Finisce il 2022 per le squadre del girone C della Seconda categoria con la nona giornata. Per le quindici squadre reatine adesso ci sarà la sosta fino al weekend del 14 e 15 gennaio, fermo restando che devono ancora essere stabilite le date dei recuperi per le partite rinviate il 10 dicembre per il maltempo.

Alcune squadre hanno approfittato del turno di riposo della capolista Forano per avvicinarsi alla vetta. Importanti i successi di Montopoli, che supera al Rinalduzzi 1-0 il Torri in Sabina, e di Cittaducale, che batte fuori casa il Santa Susanna sempre per 1-0: le due matricole si portano così a 16 punti, a meno due dal primo posto. Tiene il passo il Monte San Giovanni che espugna il Gudini battendo 3-1 la Torpedo Rieti e appaiando in vetta i foranesi con 18 punti. Primo successo stagionale per Alto Lazio che supera al Cimarro di Borbona il Velinia per 1-0. Tre le vittorie casalinghe nelle gare di domenica: Cittareale non dà scampo alla Gens Cantalupo vincendo 2-0 al Tito Flavio Vespasiano. Vince anche Piazza Tevere 3-2 contro lo Sporting Corvaro. Bene l’Atletico Cantalice che al Comunale batte 2-1 la matricola Real Gavignano Ponzano e sale a 13 punti, a meno uno proprio da Gavignano.

Risultati e marcatori (IX giornata)

Montopoli – Torri in Sabina 1-0

Ferrari M.

Alto Lazio – Velinia 1-0

Serjanaj X.

Santa Susanna – Cittaducale 0-1

Mancini A.

Torpedo Rieti – Monte San Giovanni 1-3

Norcia A. (T), Mariani N., Cantonetti S., autorete (M)

Cittareale – Gens Cantalupo 2-0

Reali G., Mayorga C.

Piazza Tevere – Sporting Corvaro 3-2

Aloisi S., Colasanti S., Silvestri L. (P), Maceroni M., Innocenzi G. (S)

Atletico Cantalice – Real Gavignano Ponzano 2-1

Caperna A., Milani M. (A), Recchia M. (R)

Riposa: Forano

Classifica

Monte San Giovanni 18

Forano 18

Montopoli 16

Cittaducale 16

Cittareale 15

Real Gavignano Ponzano 14

Atletico Cantalice 13

Piazza Tevere 13

Gens Cantalupo 13

Alto Lazio 7

Torpedo Rieti 6

Sanra Susanna 6

Sporting Corvaro 6

Torri in Sabina 2

Velinia 1

Montopoli, Forano, Cittaducale, Real Gavignano Ponzano, Atletico Cantalice, Alto Lazio, Santa Susanna, Torri in Sabina e Velinia con una gara in meno

Monte San Giovanni, Cittareale, Torpedo Rieti e Sporting Corvaro con due gare in meno