Seconda: sorridono Forano, Atletico Cantalice e Piazza Tevere. Risultati e marcatori. Rinviate 4 gare

RIETI - Solo tre gare su sette sono state giocate nell’ottava giornata del girone C di Seconda categoria. Tre le gare rinviate e una quella sospesa, tutte a causa del maltempo che si è abbattuto sulla provincia reatina nel sabato pomeriggio. Rinviate così a data da destinarsi Real Gavignano Ponzano - Torpedo, Cittaducale - Cittareale e Monte San Giovanni - Alto Lazio, sospesa invece al 28’ sul punteggio di 0-0 Sporting Corvaro – Montopoli. Tempo decisamente migliore quello di domenica che ha permesso lo svolgimento delle gare in programma: in mattinata la capolista Forano non ha deluso le aspettative battendo 2-0 Santa Susanna al Comunale e confermandosi in vetta con 18 punti, a più 3 su Monte San Giovanni. Vittoria esterna roboante dell’Atletico Cantalice che batte a domicilio la Gens Cantalupo per 0-4. Nel pomeriggio, torna a vincere Piazza Tevere al Vailati di Velinia: battuti i padroni di casa per 1-2.

Risultati e marcatori (VIII giornata)

Rinviate: Real Gavignano Ponzano - Torpedo, Cittaducale - Cittareale e Monte San Giovanni - Alto Lazio

sospesa al 28’ sul punteggio di 0-0 Sporting Corvaro – Montopoli

Forano – Santa Susanna 2-0

Donati G., Borriello L.

Gens Cantalupo – Atletico Cantalice 0-4

Gregori D., Caperna A., Angelucci, Patacchiola F.

Velinia – Piazza Tevere 1-2

Tosoni G. (V), Corsetti M., Corsetti M. (P)

Riposa: Torri in Sabina

Classifica

Forano 18

Monte San Giovanni 15

Real Gavignano Ponzano 14

Montopoli 13

Cittaducale 13

Gens Cantalupo 13

Cittareale 12

Atletico Cantalice 10

Piazza Tevere 10

Torpedo Rieti 6

Sporting Corvaro 6

Santa Susanna 6

Alto Lazio 4

Torri in Sabina 2

Velinia 1

Real Gavignano Ponzano, Montopoli, Cittaducale, Atletico Cantalice, Santa Susanna, Alto Lazio, Torri in Sabina e Velinia con una gara in meno

Monte San Giovanni, Cittareale, Torpedo Rieti e Sporting Corvaro con due gare in meno