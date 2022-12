Forano cade a Cittareale, Monte San Giovanni lo aggancia in vetta. Risultati e marcatori

RIETI - Settima giornata del girone C di Seconda categoria che regala molte sorprese. Dalle partite delle prime cinque squadre in classifica, tutte impegnate in trasferta, solo Monte San Giovanni (in foto) esce vincitore e si porta in testa alla classifica, raggiungendo Forano che ha però una gara disputata in più. Sabato pomeriggio è tornato alla vittoria il Montopoli, che ha battuto al Rinalduzzi il Velinia per 2-0. 1-1 al Cimarro di Borbona tra Alto Lazio e Real Gavignano Ponzano. Sempre sabato si è giocato il match tra Torpedo Rieti e Gens Cantalupo al Gudini con i padroni di casa che si sono imposti per 2-1 centrando il primo successo stagionale.

Nei match di domenica, vittoria esterna per lo Sporting Corvaro che dopo aver battuto 2-1 il Torri in Sabina muove con i primi punti la propria classifica. Tanti gol e emozioni al Tito Flavio Vespasiano per la gara tra Cittareale e la capolista Forano vinta dai padroni di casa col punteggio pirotecnico di 4-3. Vittoria anche dell’Atletico Cantalice in casa contro la matricola Cittaducale: 3-2 il risultato finale al Comunale. Colpaccio del Monte San Giovanni che centra la quinta vittoria consecutiva in casa del Piazza Tevere e si porta in testa alla classifica con 15 punti: finisce 2-3 al Gudini la gara che ha chiuso la settima giornata.

Risultati e marcatori (VII giornata)

Montopoli – Velinia 2-0

Capati, Vavalli

Alto Lazio – Real Gavignano Ponzano 1-1

Pica A. (AL), Recchia M. (RG)

Torpedo Rieti – Gens Cantalupo 2-1

Bartolomei M., Vassallo D. (T), Tranquilli J. (C)

Cittareale – Forano 4-3

Hasbu A., Barbato A., Danella K., Lopez E. (C), Mandosi Fi., Migliorati A., autogol (F)

Torri in Sabina – Sporting Corvaro 1-2

Cortella F. (T), Leonardi L., Bertoldi P. (SC)

Atletico Cantalice – Cittaducale 3-2

Caperna A., Caperna A., Milani M. (AC), Papo F., Mancini A. (C)

Piazza Tevere – Monte San Giovanni 2-3

Petrongari S., Oddi R. (PT), De Angelis R., Cantonetti S., Mei G. (MSG)

Riposa: Santa Susanna

Classifica

Monte San Giovanni 15

Forano 15

Real Gavignano Ponzano 14

Cittaducale 13

Gens Cantalupo 13

Cittareale 12

Montopoli 10

Atletico Cantalice 7

Piazza Tevere 7

Santa Susanna 6

Torpedo Rieti 6

Alto Lazio 4

Sporting Corvaro 3

Torri in Sabina 2

Velinia 1

Monte San Giovanni, Real Gavignano Ponzano, Cittareale, Montopoli, Cantalice, Torpedo e Santa Susanna con una gara in meno

Velinia e Sporting Corvaro con due gare in meno