Forano vince e balza in vetta, ok anche Piazza Tevere, Cittaducale e Monte S.Giovanni. Risultati e marcatori

RIETI - Quinta giornata del girone C di Seconda categoria che deve ancora concludersi in virtù di una gara rinviata (Sporting Corvaro - Velinia) e di una sospesa (Real Gavignano Ponzano - Montopoli) a causa del maltempo che sabato si è abbattuto sul Reatino. Tuttavia questo weekend regala una nuova capolista: Forano (in foto) ha infatti espugnato il campo della Torpedo superando Cantalupo e momentaneamente Gavignano. Cade malamente la Gens Cantalupo sul campo di Piazza Tevere (6-0 il finale al Gudini). Cittaducale sale al secondo posto dopo aver battuto in trasferta Alto Lazio per 2-1. Monte San Giovanni si avvicina alla vetta infilando la terza vittoria consecutiva per 1-0 battendo in trasferta Torri in Sabina. Cantalice e Santa Susanna non si fanno del male: 1-1 al Comunale di Cantalice con i padroni di casa che pareggiano la quarta partita consecutiva mentre Santa Susanna sale a quota 6.

Risultati e marcatori (V giornata)

Alto Lazio – Cittaducale 1-2

Bucci A. (A), Papo F. , Ferretti F. (C)

Torpedo – Forano 0-1

Colangeli L.

Montopoli – Real Gavignano Ponzano sospesa sullo 0-0 al 32’

Sporting Corvaro – Velinia rinviata

Torri in Sabina – Monte San Giovanni 0-1

Cantonetti S.

Atletico Cantalice – Santa Susanna 1-1

Quartana L. (S), Cresta A. (C)

Piazza Tevere – Gens Cantalupo 6-0

Oddi R., Oddi R., Oddi R., Petrongari S., De Dominicis M., Polletti M.

Riposa: Cittareale

Classifica

Forano 12

Real Gavignano Ponzano 10

Gens Cantalupo 10

Cittaducale 10

Monte San Giovanni 9

Piazza Tevere 7

Montopoli 7

Cittareale 6

Santa Susanna 6

Atletico Cantalice 4

Torpedo Rieti 3

Alto Lazio 3

Torri in Sabina 1

Velinia 0

Sporting Corvaro 0

Real Gavignano Ponzano, Monte San Giovanni, Montopoli, Cittareale, Atletico Cantalice, Torpedo e Sporting Corvaro con una gara in meno

Velinia con due gare in meno