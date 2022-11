Seconda, sorridono Forano e Monte San Giovanni, ben cinque pareggi. Risultati e marcatori

RIETI - Tanti pareggi e partite decise nei minuti finali nel quarto turno del campionato di Seconda categoria (girone C). Pareggiano in casa le due prime in classifica mentre si avvicina alla vetta Forano che adesso si trova a meno uno da Real Gavignano Ponzano e Gens Cantalupo.

Nel pomeriggio di sabato pari a reti bianche al Campo San Francesco di Cittaducale tra i padroni di casa e Piazza Tevere. Pari anche tra Real Gavignano Ponzano e Torri in Sabina: 1-1 il risultato del Valle Mentuccia e primo punto stagionale per gli ospiti. Stesso risultato nel match del Micheli di Rivodutri tra Santa Susanna e Torpedo Rieti. Vittoria allo scadere invece per Monte San Giovanni (nella foto) che batte 1-0 lo Sporting Corvaro tra le mura amiche del Laureti.

Il match di domenica mattina tra Cittareale e Atletico Cantalice finisce senza reti e con un punto per parte. Altra vittoria allo scadere è invece quella di Forano che batte in casa Alto Lazio, condannata al primo k.o. stagionale. Nel pomeriggio di ieri il pari tra Gens Cantalupo e Montopoli con il match del Tempesta che finisce 1-1. Conservano la vetta ma non fuggono Real Gavignano Ponzano e Gens Cantalupo con 10 punti. Forano sale al terzo posto in solitaria con 9 punti. Montopoli e Cittaducale rimangono appaiate al quarto posto con 7 punti. Ancora a secco lo Sporting Corvaro e il Velinia che in questo turno ha riposato.

Risultati e marcatori (IV giornata)

Cittaducale – Piazza Tevere 0-0

Real Gavignano Ponzano – Torri in Sabina 1-1: Cortella F. (T), Nocelli M. (R)

Santa Susanna – Torpedo Rieti 1-1: Persici A. (S), Ciogli F. (T)

Monte San Giovanni – Sporting Corvaro 1-0: Garcia J.

Cittareale – Atletico Cantalice 0-0

Forano – Alto Lazio 3-2: Colangeli L., Migliorati A., Borriello L. (F), Godoy J., Faustini A. (A)

Gens Cantalupo – Montopoli 1-1: Sagoleo A. (C), Gulino F. (M)

Classifica

Real Gavignano Ponzano 10

Gens Cantalupo 10

Forano 9

Montopoli 7

Cittaducale 7

Monte San Giovanni 6

Cittareale 6

Santa Susanna 5

Piazza Tevere 4

Torpedo Rieti 3

Atletico Cantalice 3

Alto Lazio 3

Torri in Sabina 1

Sporting Corvaro 0

Velinia 0

Monte San Giovanni, Torpedo Rieti, Atletico Cantalice e Velinia con una partita in meno