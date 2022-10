Seconda, quattro matricole a punteggio pieno. Risultati, marcatori e classifica

RIETI - La seconda giornata di Seconda categoria si concluderà solo mercoledì 2 novembre con il derby infrasettimanale tra Cittareale e Alto Lazio, nel frattempo il fine settimana ha già emesso i primi verdetti tra conferme e sorprese.



Nel pomeriggio di sabato è arrivata la seconda vittoria consecutiva di Cittaducale (in foto) che ha battuto al Campo Sportivo “San Francesco” il Torri in Sabina per 3-1. Seconda vittoria di fila anche per il Real Gavignano Ponzano che sempre sabato ha conquistato altri tre punti sul campo neutro di Cisterna a Poggio Catino contro il Velinia per 2-1 in rimonta. Santa Susanna si rialza dopo la sconfitta all’esordio contro Montopoli battendo per 3-2 Piazza Tevere grazie alla tripletta dell’intramontabile Ometto, già a quota 5 reti dopo due giornate di campionato.

Domenica mattina vittorie importanti per Forano e Gens Cantalupo: i foranesi hanno superato Montopoli nel derby di bassa Sabina per 2-1, mentre Cantalupo ha conquistato tre punti contro lo Sporting Corvaro vincendo per 1-0. L’ultima gara in ordine cronologico è stata quella del Comunale di Cantalice tra i padroni di casa dell’Atletico Cantalice e la Torpedo Rieti all’esordio stagionale, partita terminata in parità con il punteggio di 1-1.



Dopo due giornate continua il periodo positivo per le matricole: le neopromosse Real Gavignano Ponzano, Cittaducale, Forano e Gens Cantalupo sono a punteggio pieno e appaiate in testa alla classifica con 6 punti e aspettano il risultato di mercoledì con Cittareale chiamata a rispondere. Prima vittoria per Santa Susanna e secondo pareggio consecutivo per l’Atletico Cantalice.

Risultati e marcatori (II giornata)



Cittaducale – Torri in Sabina 3-1

Pirri A., De- Fulgentiis L., Fiocco J.(C), Splendori E. (T)

Real Gavignano Ponzano – Velinia 2-1

Petitta L. (V), Barnabei A., Gherardo Y. (G)

Santa Susanna – Piazza Tevere 3-2

Ometto F., Ometto F., Ometto F. (S), Cipriani F., Casciani M. (P)

Forano – Montopoli 2-1

Gulino F. (M), Balducci C., Migliorati A. (F)

Gens Cantalupo – Sporting Corvaro 1-0

Casali F.



Atletico Cantalice – Torpedo Rieti 1-1

Gunnella D.(T), Milani M. (AC)

Mercoledì 2 novembre

Ore 15

Cittareale – Alto Lazio

Riposa: Monte San Giovanni

Classifica



Real Gavignano Ponzano 6

Cittaducale 6

Gens Cantalupo 6

Forano 6

Cittareale 3

Montopoli 3

Santa Susanna 3

Atletico Cantalice 2

Alto Lazio 1

Torpedo Rieti 1

Monte San Giovanni 1

Sporting Corvaro 0

Torri in Sabina 0

Piazza Tevere 0

Velinia 0

Cittareale, Alto Lazio, Torpedo Rieti e Monte San Giovanni con una partita in meno