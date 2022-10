Cinque vittorie esterne al debutto, si confermano Cittaducale e Cittareale, bene le matricole sabine: risultati e marcatori

RIETI - Inizio scoppiettante nel campionato di seconda categoria col girone C che ha visto le squadre reatine coinvolte. Tanti gol e emozioni per il ritorno del campionato. Il primo dato statistico che balza agli occhi è quello che vede tutte e cinque le neopromosse vincenti nelle loro gare: sabato pomeriggio Montopoli ha battuto per 4-2 Santa Susanna (doppiette di Gulino su rigore e dell’intramontabile Ometto), il Real Gavignano Ponzano (in foto) ha vinto al Laureti di Monte San Giovanni col punteggio di 0-2 mentre Cittaducale ha sconfitto al De Amicis di Borgorose lo Sporting Corvaro per 2-1 grazie alla doppietta del solito Pirri.

Domenica Forano ha espugnato il Luchetti di Torri in Sabina (0-1 grazie al rigore segnato da Migliorati) e la Gens Cantalupo è andata a vincere 0-2 al Vailati di Antrodoco. Per il resto cade Piazza Tevere in casa contro Cittareale che vince 0-3. Unico pareggio di giornata quello tra Alto Lazio e Atletico Cantalice con una rete per parte. Turno di riposo per la Torpedo Rieti che debutterà domenica prossima sul campo dell’Atletico Cantalice.

La classifica di conseguenza vede in testa Cittareale che fa compagnia alle cinque neopromosse Cittaducale, Real Gavignano Ponzano, Gens Cantalupo, Montopoli e Forano con queste ultime due che si affronteranno domenica prossima al Comunale di Forano.

Risultati e marcatori (I giornata)

Alto Lazio – Atletico Cantalice 1-1: Vitale D. (AL), Patacchiola M. (AC)

Monte San Giovanni – Real Gavignano Ponzano 0-2: Mancini A., Migliorelli M.

Montopoli – Santa Susanna 4-2: Gulino, Gulino, Del Bufalo, Filippi (M), Ometto, Ometto (S)

Sporting Corvaro – Cittaducale 1-2: Di Girolamo B. (SC), Pirri A., Pirri A. (C)

Torri in Sabina – Forano 0-1: Migliorati A.

Piazza Tevere – Cittareale 0-3: Argumaiz Pinillos, Danella K., Lamperti A.

Velinia – Gens Cantalupo 0-2: Giuliani S., Piccione D. (GC)

Riposa: Torpedo Rieti

Classifica

Cittareale 3

Montopoli 3

Gens Cantalupo 3

Real Gavignano Ponzano 3

Cittaducale 3

Forano 3

Alto Lazio 1

Atletico Cantalice 1

Torpedo Rieti* 0

Sporting Corvaro 0

Torri in Sabina 0

Santa Susanna 0

Monte San Giovanni 0

Velinia 0

Piazza Tevere 0

*Torpedo Rieti con una gara in meno