Atletico Cantalice vince ed è secondo, retrocedono Torpedo e Monte San Giovanni

RIETI - Dopo un anno lungo e tortuoso termina il campionato di Seconda categoria, ventiseiesima giornata giocata con risultati inaspettati e classifica che viene stravolta proprio alla fine.

Vittoria per il Velinia, che prima di questa giornata transitava all’ultimo posto, trova i tre punti ricercatissimi grazie a una rimonta che sa di impresa, match che vede i padroni di casa (Cittareale) chiudere il primo tempo sul 2-1, ospiti che nella seconda metà di gioco si impongono e ribaltano il risultato sul 2-3 trovando un incredibile salvezza all’ultima giornata, locali beffati nel secondo tempo chiudono il campionato con venticinque punti in classifica.

Domenica da dimenticare per il Monte San Giovanni, impegnato nel match in esterna contro lo Sporting Corvaro pareggia per 0-0, risultato sfavorevole per gli ospiti che recriminano un calcio di rigore non assegnato nel finale, sabini che chiudono il campionato con ventitre punti a pari merito con altri tre team, classifica avulsa che risulta però fatale per Monte San Giovanni costretta alla retrocessione all’ultima di campionato, cicolanensi che chiudono invece il campionato al quarto posto a trentasette punti.

Pareggio interno per Torri in Sabina, impegnata domenica mattina contro il Montorio Romano, match che termina 1-1 con i locali che chiudono il campionato a trentasette punti al quinto posto, ospiti che in esterna festeggiano la salvezza all’ultima giornata chiudendo a quota ventitre. Sabato da dimenticare invece per Santa Susanna, ospite del Moricone cade per 2-0, risultato negativo che permette comunque ai reatini di salvarsi e chiudere il campionato al nono posto, locali che guadagnano tre punti e terminano al settimo posto a quota ventotto.

Vince l’Atletico Cantalice nella super sfida pomeridiana contro Piazza Tevere, gara che termina 2-1 con i locali che chiudono il campionato al secondo posto sorpassando proprio Piazza Tevere, ospiti beffati restano al terzo posto a quota quarantatre. Vince anche il Centro Italia Micioccoli, nel match interno contro Casperia capolista vince in rimonta per 2-1, grazie anche alla doppietta di Vitale che regala ai suoi i tre punti, ospiti campioni di categoria già da quattro giornate chiudono una fantastica stagione a quota cinquantasette punti.

Domenica amara anche per la Torpedo Rieti, costretta al turno di riposo resta a ventidue punti e chiude la stagione all’ultimo posto con l’inevitabile retrocessione.

Risultati e marcatori (XXVI giornata)

Cittareale-Velinia 2-3: Sacco, Sacco (C), D’Angeli, Lucarelli, Roselli (V)

Sporting Corvaro-Monte San Giovanni 0-0

Torri in Sabina-Montorio Romano 1-1: Benzi (T)

Moricone-Santa Susanna 2-0

Atletico Cantalice-Piazza Tevere 2-1: Provaroni F. Provaroni D. (A), Silvestri L (P)

Centro Italia Micioccoli-Casperia 2-1: Vitale, Vitale (C), Armagno (CA)

Classifica

Casperia 57

Atletico Cantalice 46

Piazza Tevere 43

Sporting Corvaro 38

Torri in Sabina 37

Centro Italia Micioccoli 35

Moricone 28

Cittareale 25

Santa Susanna 23

Velinia 23

Montorio Romano 23

Monte San Giovanni 23

Torpedo Rieti 22