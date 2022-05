Casperia fa cinquina grazie a Danso, Velinia vince e spera ancora nella salvezza

RIETI - Penultimo weekend di maggio e penultima giornata del campionato di Seconda Categoria terminata, goal e risultati inaspettati hanno caratterizzato la venticinquesima giornata. Seconda vittoria consecutiva per il Centro Italia Micioccoli, ospite del Piazza Tevere, nell’anticipo del sabato pomeriggio passa per 1-2, ottima vittoria per gli ospiti che aggiungono tre punti e vanno a trentadue, locali beffati restano a quarantatre punti restando al secondo posto condiviso con l’Atletico Cantalice.

Continua a vincere il Casperia, nell’unico match della domenica mattina, in casa contro Cittareale dilaga per 5-0, ennesima vittoria per i locali che con la promozione già conquistata continuano a infrangere record grazie anche a un super “Danso” che con cinque goal regala ai suoi una domenica indimenticabile, dura sconfitta per gli ospiti che restano a venticinque in zone sicure. Vince il Velinia nello scontro salvezza contro la Torpedo Rieti, match ricco di emozioni che vede i padroni di casa chiudere sul 2-1 il primo tempo, ospiti che trovano il pareggio nel secondo tempo con gli antrodocani in inferiorità numerica negli ultimi dieci minuti, goal del vantaggio che arriva nel recupero e tre punti fondamentali per il Velinia che vola a venti e si porta a meno due dalla zona salvezza, ospiti sconfitti restano a ventidue in zone poco sicure ad una giornata dalla fine.

Trova la vittoria anche il Monte San Giovanni, nel match interno contro l’Atletico Cantalice passa per 1-0, vittoria di misura peri i locali che si portano a ventidue punti a pari merito con il Montorio Romano e Torpedo Rieti, ospiti fermati a quarantatre al secondo posto condiviso con Piazza Tevere. Ritrova la Vittoria anche anche Torri in Sabina, ospite del Santa Susanna passa per 0-2, tre punti per i sabini che vanno a trentasei, ospiti sconfitti restano a ventitre a più uno dalle zone rosse della classifica. Turno di riposo per Moricone fermo a venticinque punti.

Risultati e marcatori (XXV giornata)

Piazza Tevere-Centro Italia Micioccoli 1-2: Cipriani (P), Vitale, Liberali (C)

Casperia-Cittareale 5-0: Danso, Danso, Danso, Danso, Danso (C)

Velinia-Torpedo Rieti 3-2: Tosoni, Roselli, Roselli (V), Aquilini, Cordeschi (T)

Monte San Giovanni-Atletico Cantalice 1-0: Aut (M) Santa Susanna-Torri in Sabina 0-2: Sidori, Famà (T)

Montorio Romano-Sporting Corvaro 3-0

Classifica

Casperia 57

Atletico Cantalice, Piazza Tevere 43

Sporting Corvaro 37

Torri in Sabina 36

Centro Italia Micioccoli 32

Moricone, Cittareale 25

Santa Susanna 23

Torpedo Rieti, Montorio Romano, Monte San Giovanni 22

Velinia 20