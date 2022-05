Casperia festeggia la promozione, Sporting Corvaro travolgente, Velinia vince e spera ancora

RIETI - Si spengono i riflettori sulla ventiquattresima giornata del campionato di Seconda Categoria, goal e spettacolo hanno caratterizzato la terzultima giornata di campionato.

Vince Casperia, nel big match interno contro Piazza Tevere fa 1-0, tre punti da incorniciare per i locali che grazie a questa vittoria regalano ai propri tifosi il titolo e l’automatica promozione in Prima categoria con due giornate d’anticipo, beffata invece Piazza Tevere che resta a quarantatré punti al secondo posto in classifica.

Trova la vittoria anche lo Sporting Corvaro, in casa contro Santa Susanna dilaga e passa per 6-2, ottima vittoria per i locali che aggiungono tre tasselli e volano a trentasette a meno sei dal podio a due giornate dalla fine, Domenica da dimenticare per gli ospiti che restano a ventitre punti in classifica.

Torna alla vittoria il Velinia, ospite del Moricone cala il tris e chiude il match sullo 0-3, punti d’oro per gli “androdocani” che non smettono di crederci e accorciano a meno due dal penultimo posto, ospiti fermati a venticinque punti in zone sicure.

Si dividono la posta invece Torpedo Rieti e Cittareale, nel match del sabato pomeriggio che termina 2-2, gara rocambolesca che vede i padroni di casa chiudere il primo tempo in vantaggio 2-0 e farsi rimontare di due goal nel secondo, un punto a testa e classifica che rimane invariata per entrambe.

Due vittorie anche nelle partite pomeridiane, Passa l’Atletico Cantalice, impegnata nel match interno contro il Montorio Romano, team di casa che cala il poker e trionfa per 4-2 grazie anche all’ottima doppietta di Di Battista che regala ai suoi i tre punti e l’aggancio su Piazza Tevere a quarantatré punti, ospiti fermi a diciannove al penultimo posto.

Torna alla vittoria il Centro Italia Micioccoli, in casa contro Monte San Giovanni chiude il match sul 2-1, locali che aggiungono tre punti e si avvicinano al Torri in Sabina, ospiti fermarti a diciannove punti al penultimo posto condiviso con il Montorio Romano. Turno di Riposo per Torri In Sabina fermo a trentatré punti al quinto posto.

Risultati e marcatori (XXIV giornata)

Casperia-Piazza Tevere 1-0: Danso (C)

Sporting Corvaro-Santa Susanna 6-2: Leonardi C, Leonardi C, Leonardi L, Leonardi L, Di Girolamo, Bertoldi (SC), Ometto, Marchioni (SS)

Moricone-Velinia 0-3: Aut, Roselli, Roselli (V)

Torpedo Rieti-Cittareale 2-2: Pezzotti, Aquilini (T), Reali, Molina (C)

Atletico Cantalice-Montorio Romano 4-2: Di Battista, Di Battista, Rinaldi, Caperna (A)

Centro Italia Micioccoli-Monte San Giovanni 2-1: Vitale, Bolzoni (C)

Classifica

Casperia 54

Piazza Tevere, Atletico Cantalice 43

Sporting Corvaro 37

Torri in Sabina 33

Centro Italia Micioccoli 29

Moricone, Cittareale 25

Santa Susanna 23

Torpedo Rieti 22

Monte San Giovanni, Montorio Romano 19

Velinia 17