In Seconda categoria salta il fattore campo: ben 5 successi esterni, vincono le prime 4 della classifica

RIETI -Si Spengono i riflettori sulla ventunesima giornata del campionato di seconda categoria, gare ricche di goal e risultati rocamboleschi nell’ottava giornata di ritorno. Passa Torri in Sabina, nel match del sabato ospite della Torpedo Rieti, match che si sblocca al quinto minuto grazie a Filippi, che all’ottantesimo raddoppia e regala tre punti ai suoi che la portano a ventisette a più uno dal Centro Italia Micioccoli, locali fermi a diciotto punti al terzultimo posto.

Torna alla vittoria lo Sporting Corvaro, ospite del Cittareale al “Vespasiano” passa per 0-2 grazie anche all’ottima prestazione di Di Girolamo che con una doppietta aggiunge tre tasselli alla classifica e porta i suoi a trentatre punti, locali fermati a ventuno in acque sicure. Ennesima vittoria per Casperia, fuori casa ospite del Moricone vince per 0-2 e si assicura altri tre punti che la portano a quarantacinque punti a più otto dalla seconda posizione.

Match rocambolesco quello tra Montorio Romano e Monte San Giovanni, 3-3 indica il tabellino con gli ospiti che trovano il vantaggio nei primi minuti della prima metà di gioco, locali che si impongono e portano sul 3-1 la gara, ospiti che segnano poi due reti rispettivamente all’ottantottesimo e novantatreesimo minuto e trovano un pareggio che sa di vittoria. Locali che vanno a sedici punti, ospiti a diciotto punti.

Vince l’Atletico Cantalice, ospite del Velinia passa per 1-2, punti importanti per i “cantaliciani” che non mollano il secondo posto e vanno a trentasette punti, locali condannati all’ultimo posto a tredici punti. Torna alla vittoria Piazza Tevere, ospite del Santa Susanna si impone per 1-2, complice anche l’ottima prestazione di Silvestri che realizza una doppietta e porta i reatini al secondo posto condiviso con l’Atletico Cantalice, locali fermati a venti punti in zone sicure.

Risultati e marcatori (XXI giornata)

Torpedo Rieti-Torri in Sabina 0-2: Filippi, Filippi (T)

Cittareale-Sporting Corvaro 0-2: Di Girolamo, Di Girolamo (S)

Moricone-Casperia 0-2: Armagno, Danso (C)

Montorio Romano-Monte San Giovanni 3-3:Zingaretti, Milani, Milani (MR), De Angelis, Pollina, Mei (MSG)

Santa Susanna-Piazza Tevere 1-2: Silvestri, Silvestri (P)

Velinia-Atletico Cantalice 1-2: Roselli (V), Provaroni, Patacchiola M. (A)

Classifica

Casperia 45

Piazza Tevere, Atletico Cantalice 37

Sporting Corvaro 33

Torri In Sabina 27

Centro italia Micioccoli 26

Moricone 25

Cittareale 21

Santa Susanna 20

Monte San Giovanni 19

Torpedo Rieti 18

Montorio Romano 16

Velinia 13