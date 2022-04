Casperia allunga in vetta, vittorie preziose per Torri in Sabina e Santa Susanna

RIETI - Cala il sipario sulla ventesima giornata del campionato di Seconda Categoria, sei match hanno arricchito il weekend di calcio che come al solito ha regalato spettacolo.

Settima vittoria consecutiva per Casperia, nel match interno contro Moricone cala il tris e aggiunge tre tasselli a una classifica che ormai sembra dominata, ospiti fermi a venticinque a metà classifica. Vince anche Santa Susanna, nello scontro diretto del sabato pomeriggio contro Monte San Giovanni passa per 1-2, seconda vittoria consecutiva per Santa Susanna che mette la freccia e sorpassa i padroni di casa a quota venti.

Torna alla vittoria anche Torri in Sabina, nel match interno contro Moricone passa per 2-0, locali ormai in zone sicure si avvicinano agli ospiti a meno uno. Si dividono la posta invece Sporting Corvaro e Torpedo Rieti, match equilibrato che vede gli ospiti trovare il pareggio al novantunesimo minuto. Un punto a testa e classifica che rimane invariata con gli ospititi a diciotto punti, locali al quinto posto a quota trenta.

Termina in pareggio anche il match pomeridiano tra Atletico Cantalice e Cittareale, gara ricca di goal che vede i padroni di casa recuperare il doppio svantaggio all’ottantasettesimo e novantesimo minuto, match che termina 3-3, padroni di casa che agganciano Piazza Tevere al secondo posto, ospiti a ventuno in zone sicure.

A chiudere la ventesima giornata di campionato la gara tra Centro Italia Micioccoli e Velinia, 2-2 indica il tabellino con le squadre che aggiungono un punto, locali a ventisei a metà classifica, ospiti all’ultimo posto a tredici punti.

Risultati e marcatori (XX giornata)

Casperia-Montorio Romano 3-1: Negri, Felici, Danso (C) Petrongari (M)

Monte San Giovanni-Santa Susanna 1-2: Desideri, De Dominicis (S)

Torri in Sabina-Moricone 2-0: Movila, Filippi (T)

Sporting Corvaro-Torpedo Rieti 1-1: Massimi (S), Rossi (T)

Atletico Cantalice-Cittareale 3-3: Carmesini, Mei, Patacchiola (A) Sarappa, Sarappa, Chiari (C)

Centro Italia Micioccoli-Velinia 2-2: Serinaj, Serinaj (C), Tosoni, Roselli (V)

Classifica

Casperia 42

Piazza Tevere, Atletico Cantalice 34

Sporting Corvaro 30

Centro Italia Micioccoli 26

Moricone 25

Torri in Sabina 24

Cittareale 21

Santa Susanna 20

Monte San Giovanni, Torpedo Rieti 18

Montorio Romano 15

Velinia 13