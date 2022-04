Casperia a gonfie vele, Santa Susanna infila il poker, Atletico Cantalice corsaro

RIETI - Si spengono i riflettori sulla diciannovesima giornata del campionato di Seconda categoria, sei match giocati con due derby e scontri di misura hanno caratterizzato la sesta giornata di ritorno.

Termina 0-1 il match del sabato pomeriggio tra Torpedo Rieti e Atletico Cantalice, vittoria di misura per gli ospiti che aggiungono tre punti alla classifica e si portano a trentatre punti al terzo posto, locali fermati a diciassette al terzultimo posto

Stesso risultato anche nell’altro match mattutino tra Torri in Sabina e Casperia, 0-1 indica il tabellino con gli ospiti che trovano il vantaggio nella fase finale della prima frazione di gioco, portano a casa tre punti e rimangono in testa alla classifica con trentanove punti. Locali a ventuno punti in zone sicure.

Travolgente Santa Susanna, nel match interno contro Montorio Romano cala il poker e vince per 4-0, da segnalare le ottime prestazioni di Ometto e De Dominicis che con due doppiette regalano i tre punti ai suoi e la portano a diciassette in classifica.

Si dividono la posta Velinia e Piazza Tevere, nel match pomeridiano, gara a reti bianche che termina 0-0, più uno in classifica per entrambe con i locali fermi all’ultimo posto, ospiti a trentaquattro al secondo posto.

Domenica da dimenticare per lo Sporting Sporting Corvaro, ospite del Moricone cade per 3-0, sconfitta pesante che allontana gli ospiti dai primi tre posti, locali che aggiungono tre punti e agganciano Centro Italia Micioccoli.

Rinviato per impraticabilità campo il match mattutino tra Cittareale e Centro Italia Micioccoli, team fermi rispettivamente a venti e venticinque punti in classifica. Turno di Riposo per Monte San Giovanni.

Risultati e marcatori (XIX giornata)

Torpedo Rieti-Atletico Cantalice 0-1: Caperna (A)

Torri in Sabina-Casperia 0-1: De Angelis (C)

Santa Susanna-Montorio Romano 4-0: Ometto, Ometto,De Dominicis, De Dominicis (S)

Velinia-Piazza Tevere 0-0

Moricone-Sporting Corvaro 3-0: Pasquarelli, Pasquarelli, Marroni (M)

Cittareale-Centro Italia Micioccoli: RIC

Classifica

Casperia 39

Piazza Tevere 34

Atletico Cantalice 33

Sporting Corvaro 29

Centro Italia Micioccoli, Moricone 25

Torri in Sabina 21

Cittareale 20

Monte San Giovanni 18

Torpedo Rieti, Santa Susanna 17

Montorio Romano 15

Velinia 12