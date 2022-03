Casperia e Piazza Tevere infilano il tris, poker dell'Atletico Cantalice, Torpedo corsara

RIETI - Cala il sipario sulla diciottesima giornata del campionato di Prima categoria, scontri diretti e gol hanno caratterizzato l’ultimo weekend di marzo.

Vittoria importantissima per Monte San Giovanni, nello scontro salvezza contro Velinia passa in casa per 2-0, tre punti d’oro che permettono ai locali di portarsi a diciotto in acque sicure, antrodocani condannati all’ultima posizione a undici punti.

Passa anche lo Sporting Corvaro, nell’anticipo del sabato, in casa contro Torri in Sabina vince per 2-1, match molto intenso, tante occasioni che ha visto i padroni di casa trionfare e aggiungere tre tasselli alla classifica che la portano a ventinove al quarto posto, ospiti stabili a ventuno punti.

Vince e convince anche Casperia, nel match interno contro Santa Susanna trionfa per 3-0, da segnalare l’ottima prestazione di Ricci che realizza una doppietta e regala ai suoi il primato in solitaria, ospiti fermi a quattordici al penultimo posto.

Terza vittoria consecutiva per Piazza Tevere, nel match pomeridiano, al “Gudini” contro Cittareale passa per 3-1, aggiunge tre punti fondamentali per rimanere i secondi della classe, ospiti fermi a venti punti in zone sicure.

Cala il Poker l’Atletico Cantalice, nel match interno contro Moricone vince per 4-1, vittoria importante per i locali che aggiungono tre punti e si portano a trenta al terzo posto in classifica, ospiti fermi a ventidue.

A chiudere la diciottesima giornata di campionato il match tra Centro Italia Micioccoli e Torpedo Rieti, ospiti che sbloccano la partita all’inizio e la chiudono sullo 0-2 nel recupero del secondo tempo, tre punti importanti per la Torpedo che va a diciassette e si avvicina alle zone sicure, locali fermati a venticinque punti in classifica.

Risultati e marcatori (XVIII giornata)

Monte San Giovanni-Velinia 2-0: Caprioli, Garcia (M)

Sporting Corvaro-Torri in Sabina 2-1: Di Girolamo, Leonardi (S), Adami (T)

Casperia-Santa Susanna 3-0: Danso, Ricci, Ricci (C)

Piazza Tevere-Cittareale 3-1: Silvestri, Zaccheo, Aloisi (P), Chiari (C)

Atletico Cantalice-Moricone 4-2: Patacchiola J, Carmesini, Provaroni, Caperna (A)

Centro Italia Micioccoli-Torpedo Rieti 0-2: Gunnella, Aquilini (T)

Classifica

Casperia 36

Piazza Tevere 33

Atletico Cantalice 30

Sporting Corvaro 29

Centro Italia Micioccoli 25

Moricone 22

Torri in Sabina 21

Cittareale 20

Monte San Giovanni 18

Torpedo Rieti 17

Montorio Romano 15

Santa Susanna14

Velinia 11