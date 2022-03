Casperia corsaro a Corvaro, Piazza Tevere infila la cinquina, tris del Cittareale

RIETI - Cala il sipario sulla diciassettesima giornata del campionato di Seconda categoria, sfide al vertice e derby cittadini hanno caratterizzato il weekend. Vince Casperia, nel big match del sabato ospite dello Sporting Corvaro, match equilibrato che vede gli ospiti vincere di misura, 0-1 indica il tabellino, Casperia che va a trentatre in vetta solitaria, locali fermi a ventisei punti al quarto posto. Trionfa anche Piazza Tevere, nel derby reatino, ospite di Torpedo Rieti cala la manita e vince per 1-5, Torpedo che al secondo minuto di gioco si ritrova in dieci per l’espulsione dell’estremo difensore, Piazza Tevere aggiunge tre tasselli e va a trenta al secondo posto, locali fermi a quattordici al penultimo posto.

Vince e convince anche Cittareale, in casa nello scontro diretto contro Monte San Giovanni passa per 3-0 e guadagna tre ottimi punti in chiave classifica, ospiti a quindici che rimangono nelle zone pericolose della classifica. Vittoria in esterna per l’Atletico Cantalice, al “Luchetti” di Torri in sabina passa per 0-1, padroni di casa che falliscono un calcio di rigore nel finale e rimangono a ventuno punti, ospiti che aggiungono tre punti e superano Sporting Corvaro al terzo posto.

Partita rocambolesca quella tra Velinia e Montorio Romano, locali in vantaggio per quasi tutta la partita vedono pareggiarsi nel finale, match che termina 3-3 e un punto a testa che lascia invariata la classifica. Cade il Centro Italia Micioccoli, ospite del Moricone perde per 3-0, partita che vede i due team pareggiare fino all’ottantesimo minuto, e stravolgere tutto negli ultimi dieci minuti, ospiti distratti che si fermano a venticinque in classifica, locali che volano a ventidue.

Risultati e marcatori (XVII giornata)

Sporting Corvaro-Casperia 0-1: Polletti (S)

Torpedo Rieti-Piazza Tevere 1-5: Festuccia (T), Aloisi, Micangeli, Silvestri L, Mohamed, Zaccheo (P)

Cittareale-Monte San Giovanni 3-0: Sarappa, Benassi, Sacco (C)

Torri in Sabina-Atletico Cantalice 0-1: Patacchiola (A)

Moricone-Centro Italia Micioccoli 3-0: Santus, Gilardi, Ranucci (M)

Velinia-Montorio Romano 3-3: Roselli, Lucarelli, Del Sole (V)

Classifica

Casperia 33

Piazza Tevere 30

Atletico Cantalice 27

Sporting Corvaro 26

Centro Italia Micioccoli 25

Moricone 22

Torri in Sabina 21

Cittareale 20

Monte San Giovanni, Montorio Romano 15

Torpedo Rieti, Santa Susanna 14

Velinia 11