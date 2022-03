Piazza Tevere vince e balza al secondo posto, tre punti d'oro anche per Santa Susanna

RIETI - Si spengono i riflettori sulla sedicesima giornata del campionato di Seconda categoria, tanti pareggi e risultati di misurai hanno caratterizzato la giornata.

Vince e convince Piazza Tevere, nel match interno contro Moricone passa per 2-0, vittoria importantissima in chiave classifica che permette ai locali di volare al secondo posto. Torna alla vittoria Santa Susanna, nel match in casa contro Velinia passa per 2-1, locali che chiudono la gara in dieci e guadagnano tre ottimi punti in classifica, ospiti fermi a dieci condannati all’ultimo posto in classifica.

Si dividono la posta Monte San Giovanni e Torpedo Rieti, nel match di anticipo del sabato pomeriggio, gara che termina 1-1 un punto a testa. Stesso risultato tra Atletico Cantalice e Sporting Corvaro, 1-1 indica il tabellino e squadre che vanno rispettivamente a ventiquattro e ventisei punti, ospiti sorpassati in classifica da Piazza Tevere che si fermano al terzo posto.

Termina in pareggio anche la gara tra Montorio Romano e Cittareale, ospiti sfortunati che vedono pareggiarsi al secondo minuto di recupero nel secondo tempo, match che termina 2-2, Cittareale che va a diciassette in classifica.

A chiudere la sedicesima giornata di campionato la gara tra Centro Italia Micioccoli e Torri in Sabina, match che termina 2-2 con i locali che acciuffano il pareggio al novantaquattresimo minuto, un punto a testa e classifica invariata.

Risultati e marcatori (XVI giornata)

Piazza Tevere-Moricone 2-0: Micangeli, aut (P)

Santa Susanna-Velinia 2-1: Ometto, Marchioni (S)

Monte San Giovanni-Torpedo Rieti 1-1: Garcia (M), Francia (T)

Atletico Cantalice-Sporting Corvaro 1-1: Rinaldi (A)

Montorio Romano-Cittareale 2-2: Sarappa, Sarappa (C)

Centro Italia Micioccoli-Torri in Sabina 2-2: Cipriani, Vitale (C), Movila, Lugini (T)

Classifica

Casperia 30

Piazza Tevere 27

Sporting Corvaro 26

Centro Italia Micioccoli 25

Atletico Cantalice 24

Torri in Sabina 21

Moricone 19

Cittareale 17

Monte San Giovanni 15

Torpedo Rieti, Montorio Romano, Santa Susanna 14

Velinia 10