Casperia corsaro allunga in vetta, Cittareale travolgente, Corvaro e Centro Italia si dividono la posta

RIETI - Si spengono i riflettori sulla quindicesima giornata del campionato di Seconda Categoria, tanti goal e risultati travolgenti caratterizzano la seconda giornata di ritorno del girone C. Spicca Cittareale-Santa Susanna, match della domenica mattina che vede i padroni di casa dilagare e travolgere gli avversari per 9-0, vittoria netta dei padroni di casa che guadagnano tre punti e superano Monte San Giovanni, domenica da dimenticare per gli ospiti fermati a undici, condannati al penultimo posto.

Termina in pareggio l’anticipo del sabato tra Torpedo Rieti e Montorio Romano, accade tutto nel secondo tempo, con gli ospiti che si portano in doppio vantaggio, locali che riescono a pareggiare match che termina 2-2, squadre che guadagnano un punto e restano entrambe a tredici punti. Pareggio a reti bianche nel big match del sabato tra Sporting Corvaro e Centro Italia Micioccoli, gara intensa con tante occasioni ma con il risultato che non va oltre lo 0-0, locali al secondo posto a venticinque, ospiti a ventiquattro al terzo posto.

Altro pareggio nell’altro match di alta classifica tra Torri in Sabina e Piazza Tevere, accade tutto nel primo tempo con le squadre che non vanno oltre l’uno a uno. Torri che va a venti in classifica, ospiti a ventiquattro al pari del Centro Italia Micioccoli. Cade Monte San Giovanni, ospite del Moricone cade per 4-0, brutta sconfitta caratterizzata in parte anche dalle tante assenze. Sabini fermi a quattordici punti.

Chiude la quindicesima giornata l’incontro di alta classifica tra Atletico Cantalice e Casperia, ospiti che passano per 1-3 e restano in vetta sempre più in solitaria, padroni di casa fermi a ventritre punti al quinto posto. Turno di riposo per Velinia.

Risultati e marcatori (XV giornata)

Cittareale-Santa Susanna 9-0: Godoj, Godoj, Godoj, Sarappa, Sarappa, Sarappa, Lopez, Sacco, Benassi (C)

Torpedo Rieti-Montorio Romano 2-2: Fattori, Rinaldi (T)

Sporting Corvaro-Centro Italia Micioccoli 0-0

Torri in Sabina-Piazza Tevere 1-1: Movila (T), Mohammed (P)

Moricone-Monte San Giovanni 4-0

Atletico Cantalice-Casperia 1-3: Patacchiola (A), Dando, Danso, Danso (C)

Classifica

Casperia 30

Sporting Corvaro 25

Centro Italia Micioccoli, Piazza Tevere 24

Atletico Cantalice 23

Torri in Sabina 20

Moricone 19

Cittareale 16

Monte San Giovanni 14

Torpedo, Montorio Romano 13

Santa Susanna 11

Velinia 10