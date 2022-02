Casperia allunga in vetta, tris del Monte San Giovanni, ben tre pareggi

RIETI - Cala il sipario sulla quattordicesima giornata del campionato di Seconda categoria, tanti pareggi che lasciano la classifica quasi invariata. Vince Casperia, in casa contro Velinia passa per 2-0, seconda vittoria di fila e primo posto in classifica a ventisette punti, ospiti fermi a dieci in classifica all’ultimo posto. Vittoria interna anche per Monte San Giovanni, in casa contro Torri in Sabina fa 3-2, e guadagna tre ottimi punti che la portano a ventiquattro a più uno su Cittareale, ospiti fermati a diciannove al quinto posto in classifica. Termina 1-0 il match tutto “romano” tra Montorio Romano e Moricone, padroni di casa che vanno a dodici e superano Velinia, ospiti a sedici punti.

Tre i match pomeridiani previsti in giornata, si dividono la posta Centro Italia Micioccoli e Atletico Cantalice, big match che non va oltre l’1-1, squadre rimangono al terzo posto entrambe a 23 in classifica. Stesso risultato nell’altro match di alta classifica tra Piazza Tevere e Sporting Corvaro 1-1 e squadre che rimangono rispettivamente al terzo e secondo posto. Si dividono la posta anche Santa Susanna e Torpedo Rieti, tante occasioni in una gara molto equilibrata che non va oltrel’1-1. Ospiti che rimangono a più uno sui locali.

Risultati e marcatori (XIV giornata)

Monte San Giovanni-Torri In Sabina 3-2: Garcia, Angelucci, Mariani (M), Francescangeli, Lugini (T)

Casperia-Velinia 2-0: Fenici, Danso (C)

Montorio Romano-Moricone 1-0: Milani (MR)

Centro Italia Micioccoli-Atletico Cantalice 1-1: Liberali (C), Rinaldi (A)

Piazza Tevere-Sporting Corvaro 1-1: Cipriani (P)

Santa Susanna-Torpedo Rieti 1-1: De Dominicis (S), Festuccia (T)

Classifica

Casperia 27

Sporting Corvaro 24

Centro Italia Micioccoli, Piazza Tevere, Atletico Cantalice 23

Torri in Sabina 19

Moricone 16

Monte San Giovanni 14

Cittareale 13

Torpedo, Montorio Romano 12

Santa Susanna 11

Velinia 10