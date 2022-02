Casperia in vetta, Corvaro al secondo posto, ben tre pareggi tra cui Piazza Tevere-Atletico Cantalice

RIETI - Si spengono i riflettori sulla tredicesima giornata del campionato di Seconda categoria, match importanti in chiave classifica hanno caratterizzato la giornata.

Vittoria importante per Sporting Corvaro nell’anticipo di sabato, ospite del Monte San Giovanni passa per 0-1, partita decisa nel recupero grazie al gol di Maceroni al novantunesimo minuto che regala tre punti importantissimi e il momentaneo secondo posto.

Spicca il big match del mattino tra Casperia e Centro Italia Micioccoli, padroni di casa che calano il poker e vincono uno scontro diretto che vale il momentaneo primo posto in classifica, ospiti che scalano al quarto posto a ventidue in classifica. Si dividono la posta Montorio Romano e Torri in Sabina, match che termina 1-1 con Torri che spreca la chance per il terzo posto e rimane a diciannove punti.

Stessa sorte nel match pomeridiano tra Velinia e Cittareale, squadre che non vanno oltre l’uno a uno, locali che agganciano Santa Susanna, ospiti a tredici punti. Passo falso del Santa Susanna, nella gara interna contro Moricone cade per 0-2, padroni di casa fermi a dieci al penultimo posto.

Termina in pareggio il “big match” pomeridiano tra Piazza Tevere e Atletico Cantalice, partita equilibrata che ha visto gli ospiti acciuffare il pareggio nei minuti finali, termina 1-1 e squadre ferme a ventidue punti.

Turno di Riposo per Torpedo Rieti.

Risultati e marcatori (XIII giornata)

Monte San Giovanni-Sporting Corvaro 0-1: Maceroni (S)

Casperia-Centro Italia Micioccoli 4-1: Danso, Facchini, Facchini, De Angelis R. (C), Bucci (CIM)

Montorio Romano-Torri in Sabina 1-1: Fama (T)

Santa Susanna-Moricone 0-2

Velinia-Cittareale 1-1 Faina (V), Sarappa (C)

Piazza Tevere-Atletico Cantalice 1-1: Barbante (P), Di Battista (A)

Classifica

Casperia 24

Sporting Corvaro 23

Centro Italia Micioccoli, Piazza Tevere, Atletico Cantalice 22

Torri in Sabina 19

Moricone 16

Cittareale 13

Torpedo Rieti, Monte San Giovanni 11

Velinia, Santa Susanna 10

Montorio Romano 9