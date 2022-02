Cadono Casperia e Piazza Tevere, balza in vetta il Centro Italia Micioccoli

RIETI - Cala il sipario sulla dodicesima giornata del campionato di Seconda categoria, sei match disputati con tanti gol nella giornata. Vince Torpedo Rieti in casa contro Velinia per 3-2, gara equilibrata con tante occasioni e goal, con la squadra di casa che vince nel finale con un rigore di Gunnella, tre punti e agganciato Monte San Giovanni, ospiti al penultimo poso a nove punti. Vince e convince anche lo Sporting Corvaro, nell’anticipo del sabato in casa fa 3-0 contro Montorio romano, tre punti guadagnati e meno due dalla vetta.

Si dividono la posta Torri in Sabina e Santa Susanna, nell’unico match della domenica mattina, termina 2-2, un punto a testa e classifica invariata. Torna a vincere il Cittareale, nella giornata della riapertura dell'impianto sportivo “Vespasiano” passa per 2-1 ai danni del Casperia, tre ottimi punti guadagnati che la portano a dodici in classifica, ospiti che perdono il primato in classifica e rimangono a 21 Dilaga l’Atletico Cantalice, in casa contro Monte San Giovanni cala il poker e vince per 4-1, secondo posto agganciato per i padroni di casa, ospiti che rimangono a undici in classifica.

A chiudere la dodicesima giornata il big match tra Centro Italia Micioccoli e Piazza Tevere, squadra di casa che passa per 2-1 e guadagna il momentaneo primo posto in classifica a ventidue punti, ospiti battuti che rimangono al secondo posto condiviso con Casperia e Atletico Cantalice. Turno di riposo per Moricone.

Risultati e marcatori (XII giornata)

Torpedo Rieti-Velinia 3-2: Festuccia, Festuccia, Gunnella (T) Roselli, Acampa (V)

Sporting Corvaro-Montorio Romano 3-0: Di Girolamo, Di Girolamo, Leonardi (S)

Torri in Sabina-Santa Susanna 2-2: Boccadamo, Leonardi (T) De Dominicis, De Dominicis (S)

Cittareale-Casperia 2-1: Miguel, Sarappa (CI) De Angelis (CA)

Atletico Cantalice-Monte San Giovanni 4-1: Cervelli, Panfilo, Carnesini, Autogol (A), Mariani (M)

Centro Italia Micioccoli-Piazza Tevere 2-1: Colasanti (P)

Classifica

Centro Italia Micioccoli 22

Atletico Cantalice, Casperia, Piazza Tevere 21

Sporting Corvaro 20

Torri In Sabina 18

Moricone 13

Cittareale 12

Torpedo Rieti, Monte San Giovanni 11

Santa Susanna 10

Velinia 9

Montorio Romano 8