Spes Poggio Fidoni batte Fiamignano, pari gli altri due derby, Ginestra blocca la capolista e recrimina

RIETI - Termina il weekend e con esso i recuperi dell’undicesima giornata del campionato di Prima categoria, tanti i pareggi che lasciano la classifica quasi invariata.

Vince la Spes Poggio Fidoni, nel derby casalingo contro Fiamignano Equicola, passa per 2-0 e guadagna tre ottimi punti che la portano a 15, da segnalare il rigore sbagliato nel primo tempo dalla Spes con Guadagno, respinto dal portiere ospite Salustri, Fiamignano che rimane a 18 punti e perde la chance per il primo posto.

Pareggio a reti bianche nel secondo derby di giornata tra Valle del Peschiera e Accademia Calcio Sabina, termina 0-0 con i padroni di casa al secondo posto a 20 in classifica, ospiti a 10. Stessa sorte nell’ultimo derby di giornata, quello fra Poggio San Lorenzo e Alba Sant'Elia: 0-0 e squadre che aggiungono un tassello alla loro classifica.

Si dividono la posta anche Ginestra e Palombara, pareggio amaro per i locali che vedono non assegnarsi un gol fantasma, e riescono a respingere un rigore con Mancinelli, termina 1-1 e un punto a testa con Palombara sola in testa alla classifica.

Due vittorie nei match “romani” giocati in mattinata, Brictense in casa passa per 1-0 contro l’Olimpus Roma, stesso risultato (1-0) Monterotondo- Colle Salario.

Risultati e marcatori (XI giornata)

Spes PoggioFidoni-Fiamignano Equicola 2-0 Guadagno, D’Arco (SPF)

Ginestra-Palombara 1-1 Falchetti (G)

Brictense-Olimpus Roma 1-0 Filabozzi(B)

Monterotondo-Colle Salario 1-0 Kwiatkowski (M)

Valle del Peschiera-Accademia Calcio Sabina 0-0

Poggio San Lorenzo-Alba Sant'Elia 0-0

Classifica

Palombara 21

Colle Salario, Valle del Peschiera 20

Olimpus Roma, Fiamignano Equicola, Castrum Donadei 18

Monterotondo 17

Spes Poggio Fidoni 15

Poggio San Lorenzo 12

Brictense 11

Accademia Calcio Sabina 10

Castel Giubileo, Ginestra 9

Alba Sant'Elia 5