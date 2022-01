Atletico Cantalice espugna Montorio, pari pirotecnico fra Cittareale e Torpedo, tre gare inviate

RIETI - Cala il sipario sull’undicesima giornata del campionato di seconda categoria, sole tre gare giocate ma che hanno comunque regalato spettacolo.

Ottimo il weekend per Centro Italia Micioccoli, ospite del Monte San Giovanni passa per 0-2, padroni di casa che si fermano a 11, ospiti che si proiettano momentaneamente al secondo posto del girone C. Passa anche l’Atletico Cantalice, fuori casa al comunale di Montorio romano vince per 1-3, Cantalice trascinata dal bomber Ciogli sale a 18 e aggancia Piazza Tevere. Partita pazzesca quella tra Cittareale e Torpedo Rieti, otto goal totali per una gara che termina 4-4, pareggio rocambolesco che dà a entrambe le squadre un punto in classifica.

Sono state rinviate a data da destinarsi le altre tre gare: Piazza Tevere- Casperia, Santa Susanna-Sporting Corvaro, Velinia-Moricone.

Risultati e marcatori (XI giornata)

Monte San Giovanni-Centro Italia Micioccoli 0-2 Serianaj, Pica, (CIM)

Montorio Romano-Atletico Cantalice 1-3 Ciogli, Ciogli, Mei, (AC)

Cittareale-Torpedo Rieti 4-4 Ortega, Ortega, Lopez, Sacco, (C) Oddi, Oddi, Oddi, Figorilli, (TR)

Classifica

Casperia 21

Centro Italia Micioccoli 19

Piazza Tevere, Atletico Cantalice 18

Torri in Sabina 17

Sporting Corvaro, 16

Monte San Giovanni 11

Moricone 10

Velinia, Cittareale 9

Santa Susanna, Montorio Romano, Torpedo Rieti 8