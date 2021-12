Centro Italia Micioccoli e Atletico Cantalice fanno poker, vincono anche Casperia, Piazza Tevere e Torri

RIETI - Cala il sipario sulla decima giornata del campionato di Seconda categoria, giornata caratterizzata da tante vittorie e un solo pareggio e classifica che si fa sempre più avvincente.

Continua a vincere Casperia, in casa contro Torpedo Rieti fa 2-0 e vola a 21 punti in testa alla classifica in solitaria, ospiti condannati all’ultimo posto in classifica a 7 punti. Ottima vittoria anche per Torri in Sabina, al Luchetti passa per 2-0 ai danni di Velinia, squadra di casa che va a 16 al momentaneo terzo posto condiviso, Antrodocani alla terza sconfitta consecutiva rimangono a 9 punti in classifica.

Vittoria in casa anche per l’Atletico Cantalice, che rifila il poker al Santa Susanna, termina 4-0, Cantaliciani che volano a 15 punti, ospiti alla terza sconfitta consecutiva rimangono a 8. Stessa sorte anche per Centro Italia Micioccoli, Al Cimarro fa 4-1 contro Montorio Romano, ottima vittoria per i padroni di casa che si portano al terzo posto a sedici punti. Vittoria importantissima anche per Piazza tevere, nel match pomeridiano contro Monte San Giovanni fa 2-1,soprasso ai danni di Sporting Corvaro e vola al secondo posto in classifica.

Si dividono la posta Moricone e Cittareale, termina 1-1 con Cittareale che fa 7 in classifica e aggancia Torpedo Rieti. Turno di riposo per Sporting Corvaro.

Risultati e marcatori (X giornata)

Casperia-Torpedo Rieti 2-0 De Angelis R., Danso, (C)

Torri in Sabina-Velinia 2-0 Filippi, Francescangeli (TIS)

Moricone-Cittareale 1-1 Lopez (C)

Atletico Cantalice-Santa Susanna 4-0 Rinaldi, Ciogli, Patacchiola, Dante, (AC)

Centro Italia Micioccoli-Montorio Romano 4-1 Liberali, Perluigi, Liberali, Rosati, (CIM)

Piazza Tevere-Monte San Giovanni 2-1 Barbante, Cipriani (PT)

Classifica

Casperia 21

Piazza Tevere 18

Sporting Corvaro, Centro Italia Micioccoli, Torri in Sabina 16

Atletico Cantalice 15

Monte San Giovanni 11

Moricone 10

Velinia 9

Santa Susanna, Montorio Romano 8

Torpedo Rieti, Cittareale 7