Casperia travolgente resta da solo in vetta, Sporting Corvaro corsaro insegue

RIETI - Si chiude il weekend e con esso la ona giornata del campionato di Seconda categoria, tanti goal e risultati stretti hanno caratterizzato questa domenica.

Vittoria straripante quella del Casperia, ospite del Monte San Giovanni vince per 0-6, sabini che volano a 18 punti in classifica in solitaria, padroni di casa decimati dagli infortuni che rimangono a 11 punti. Guadagna tre punti preziosissimi punti anche lo Sporting Corvaro, fuori casa nel campo del Velinia passano per 1-2 e si lanciano a 16 punti in classifica al secondo posto, seconda sconfitta consecutiva per gli antrodocani fermi a 9 punti.

Domenica di vittoria anche per Centro Italia Micioccoli, ospite al “Michele Alvaro” di Rivodutri, vince per 0-2 ai danni del Santa Susanna, Ospiti che dopo il turno di riposo si rilanciano, padroni di casa che rimangono a 8 punti. Cade il Piazza Tevere, fuori casa ospite del Montorio romano viene sconfitto per 4-1, team romano che si scrolla dall’ultimo posto in classifica, reatini che perdono il podio e scendono al terzo posto in classifica.

Stessa sorte anche per la Torpedo Rieti, in casa contro Moricone perde 2-3, reatini a sette punti condannati al penultimo posto, ospiti guadagnano tre punti e raggiungono Velinia a 9 punti.

Rinviata al 6 gennaio per impraticabilità campo Tilesi di Amatrice il match tra Cittareale e Torri in Sabina a causa della neve. Riposava Atletico Cantalice.

Risultati e marcatori (IX giornata)

Monte San Giovanni-Casperia 0-6: Polletti, Polletti, Polletti, Ottaviani, De Angelis, Ricci (C)

Torpedo Rieti-Moricone 2-3 Pocorobba, Grifoni (TR)

Cittareale-Torri in Sabina: RIC

Montorio Romano-Piazza Tevere 4-1 Barbante (PT)

Santa Susanna-Centro Italia Micioccoli 0-2 Pica, Pica (CIM)

Velinia- Sporting Corvaro 1-2 Tozzi (V) Leonardi, Di Girolamo, (SC)

Classifica

Casperia 18

Sporting Corvaro 16

Piazza Tevere 15

Centro Italia Micioccoli, Torri in Sabina 13

Atletico Cantalice 12

Monte San Giovanni 11

Velinia, Moricone 9

Santa Susanna, Montorio Romano 8

Torpedo 7

Cittareale 6